Uraganul Joaquin face victime! Navă dispărută fără urmă, în Atlantic!

Pe data de 1 octombrie 2015, la ora 7:30, Garda de Coastă de la Portsmouth, Virginia, a primit o notificare prin satelit Inmarsat, în care se preciza că nava „El Faro” a fost lovită de uraganul Joaquin, că a rămas fără propulsie și s-a înclinat cu 15 grade pe un bord. La acel moment, nava era aproape de Insula Crooked, Bahamas,fiind în drum spre San Juan, Puerto Rico. Echipajul a raportat că nava a luat deja apă.De la momentul transmiterii raportului s-a pierdut legătura cu nava. Au fost declanșate operațiunile de căutare și salvare, la care participă avioane, elicoptere și toate navele din zonă. Echipajul de pe „El Faro” este format din 28 de cetățeni americani și cinci cetățeni polonezi.Sâmbătă, 3 octombrie, noaptea, o avion a localizat un colac de salvare care a aparținut navei, care plutea pe apele Atlanticului la 75 mile nord-est de ultima poziție cunoscută a navei. Un elicopter a recuperat colacul cin apă și a confirmat că este de pe „El Faro”.Familiile navigatorilor (majoritatea fiind din Florida) s-au întâlnit cu conducerea armatorului. Ele au întrebat de ce nava a fost trimisă în furtună. Comandantul cunoștea care sunt condițiile atmosferice și a comunicat companiei că are încredere în navă, au răspuns conducătorii acesteia.Nava „El Faro” are lungimea de 242 metri, lățimea de 29 metri, 31.315 tone registru brut, a fost construită în 1975 și este înregistrat sub pavilion SUA.