Universitatea Maritimă din Constanţa deschide o filială în Kazahstan

Eveniment de excepție în învățământul românesc

Universitatea Maritimă din Constanța deschide o filială în Kazahstan

România a devenit unul dintre furnizorii majori de competențe profesionale ai flotei mondiale, calitatea înaltă a ofițerilor de marină pregătiți de învățământul superior din Constanța fiind recunoscută de cei mai pretențioși armatori. Acum, afacerea a trecut la un nou nivel: exportul de know-how educațional. Know-how românescAstăzi, tehnologiile educaționale românești sunt privite ca un model de referință și tot mai multe țări, îndeosebi economiile emergente din bazinul Mării Negre, sunt interesate de un import de know-how. Remarcabil este faptul că Academia Maritimă de Stat din Batumi (Georgia), o instituție cu o îndelungată tradiție, ale cărei rădăcini se întind până în anul 1929 și care a pregătit specialiști pentru forțele navale ale fostei Uniuni Sovietice, a apelat la experiența mult mai tinerei Univer-sități Maritime din Constanța. Începând din 2004, când s-a trecut la reforma învățământului din Georgia, Academia din Batumi, al cărei rector este prof. dr. Nikoloz Tsiklauri, a dezvoltat numeroase colaborări internaționale, pentru a prelua cele mai moderne metode de instruire. A stabilit relații cu Institutul de Marină din Southampton, Facultatea Maritimă a Universității Tehnice din Istanbul, Academia Maritimă din Malmö, Academia Maritimă a Estoniei, Academia Maritimă Națională din Odessa și Universitatea Maritimă din Gdynia. Dar în 2010, s-a oprit la modelul Universități Maritime din Constanța, de la care a preluat curricula - plan, programele de învățământ - și liste de dotări. Astăzi, la baza instruirii celor 2.200 de studenți marinari din Batumi stă și experiența instituției de învățământ românești. Memorandum cu KazahstanulData de 2 decembrie 2011, reprezintă un moment de referință în istoria învățământului românesc, în general, al celui marinăresc, în special. În acea zi, în Kazahstan, s-a semnat memorandumul pentru înființarea filialei Universități Maritime din Constanța, la Aktau. Rectorul Cornel Panait, artizanul acestei realizări excepționale, a relatat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, cum s-a ajuns la acest proiect: „Caspian State University of Technologies and Engineering „Sharmodon Esenovici Esenov”, din Aktau, (înființată în 1976 - n.n.), are câteva secții de pregătire în domeniul maritim, care nu reușesc să satisfacă cerințele navigației moderne. Drept urmare, guvernul kazah l-a însărcinat pe rectorul universității, prof. dr. Abzhapparov Abdumatalip Abzhapparovich, să dezvolte o entitate independentă, respectiv o universitate sau facultate de marină. În acest scop, conducerea Caspian State University a studiat experiența mai multor instituții de învățământ superior din lume: Universitatea de Marină din Sankt Petersburg, Academia Maritimă Națională din Odessa, Universitatea Maritimă din Baku și Universitatea Maritimă din Constanța. La final, s-a realizat o evaluare a tuturor mo-delelor, care a fost prezentată guver-nului. Acesta a ales Universitatea Maritimă din Constanța să deschidă o filială la Aktau, activitatea ei urmând să înceapă la 1 septembrie 2012.”Guvernul kazah a alocat 7 ha de teren pentru construcția viitoarei facultăți din orașul port Aktau, iar UMC va fi consultantul științific și tehnic al investiției. Universitatea constănțeană va asigura know-how-ul și profesorii, iar activitatea de predare se va desfășura în limba engleză. Până la deschiderea filialei vor trebui făcuți mai mulți pași: acreditarea la ARACIS (întrucât întregul proces de învățământ va avea la bază legea românească), transpunerea întregului material didactic în limba engleză, furnizarea listelor de dotări ce urmează a fi făcute. Programul de studii va fi structurat pe module, astfel încât toate disciplinele să fie susținute de profesorii din România.În primul an de studii vor fi înscriși 100 de studenți din Kazahstan. După primii patru ani, filiala va avea 400 de studenți, la care se vor adăuga alți 200 de studenți din cadrul cursurilor complementare, a explicat rectorul Cornel Panait. Afacere și lovitură de imagineFaptul că UMC deschide filiala din străinătate este o premieră pentru România. Nicio altă universitate din țara noastră nu se mai poate mândri cu o asemenea performanță. Entuziasmat, ministrul educației, Daniel Funeriu, a dat publicității un comunicat, în care adresează felicitări rectorului Cornel Panait și întregii echipe a universității. „Acest memorandum contribuie la recredibilizarea mediului universitar românesc și este încă un pas important în corelarea activității universitare cu piața muncii” - a declarat ministrul.Pentru UMC, ieșirea în lume cu o filială la Marea Caspică reprezintă mai mult decât o lovitură de imagine. Este, în primul rând, o afacere educațională profitabilă. Taxa de școlarizare pentru un student va fi de 2.000 de dolari pe an, astfel că, din primul an de existență, filiala va realiza un venit de 200.000 de dolari. La rândul lor, profesorii vor câștiga salarii nete de 4.000 de dolari.UMC nu se va opri la Kazahstan, promite rectorul Cornel Panait. El l-a informat pe ministrul educației „asupra posibilității extinderii activității universității și în alte țări”.