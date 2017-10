Uniunea Europeană ia măsuri disperate pentru relansarea producţiei de cereale

Speriată de adâncirea crizei grânelor și de creșterea prețurilor

Uniunea Europeană ia măsuri disperate pentru relansarea producției de cereale

Piața comunitară a cerealelor resimte efectul schimbărilor climaterice. Anul 2006 s-a încheiat cu un bilanț prost. Recolta a fost mai mică cu 265,5 milioane de tone, fapt ce a tensionat comerțul cu cereale la sfârșitul anului 2006 și în prima parte a lui 2007. Prețurile ridicate ale grânelor la bursele de cereale demonstrează că situație începe să devină critică. Capacitatea de intervenție a statelor europene pe piață este tot mai firavă. Rezervele de cereale au scăzut de la 14 milioane tone, cât erau după recolta din 2006, la 2,5 milioane de tone în prezent, fiind asigurate, în principal din porumbul deținut de Ungaria. Vremuri grele Uniunea Europeană anunță recolte moderate de orz și de grâu, pentru 2007, în mai toate statele membre, excepție făcând doar Spania. Dacă în centrul și estul Comunității Europene suprafețe întinse de culturi au fost compromise din cauza sece-tei, vremea umedă întârzie recoltele în statele din vest. Situația nu este roză nici la nivel mondial. Potrivit estimărilor, în intervalul dintre recolta lui 2007 și cea a lui 2008, stocurile finale vor atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 28 de ani, ajungând la 111 milioane tone. Din această cantitate, 31 milioane tone vor fi deținute de cinci mari exportatori. Recoltelor foarte proaste, în special cele ale marilor producători de cereale, și creșterea cererii vor face ca prețurile se atingă niveluri ridicate. Deja, pe piața românească se simte acest lucru. Grâul se vinde chiar și la preț dublu față de vara anului trecut, iar pâinea s-a scumpit, de la începutul acestei săptămâni, cu până la 10%. Un impact deosebit asupra pieței îl are consumul tot mai mare de porumb al fabricilor de bioetanol. Această nouă industrie are o dezvoltare puternică în Statele Unite. Specialiștii susțin că impactul ei asupra pieței porumbului provoacă efecte în lanț asupra prețurilor altor cereale. 3,8 milioane hectare revin în circuitul agricol În noile condiții, Uniunea Europeană se vede nevoită să modifice, pe termen scurt, politica agricolă și să renunțe la unele măsuri care asigurau sănătatea solului, precum retragerea din circuitul agricol a unor suprafețe de teren pe parcursul fiecărui an. Fermierii europeni au fost obligați, încă din 1992, să aplice acest procedeu, care îi permite solu-lui să se regenereze, după mai mulți ani de exploatare intensivă. Țăranii români de la începutul secolului XX practicau metoda pe scară largă. Ei spuneau că lasă pământul „să se odihnească”. Prin sistemul de acordare a ajutoarelor directe, Uniunea Europeană îi stimulează și obligă pe fermieri să retragă o anumită suprafață de teren din producție. Începând din toamna lui 1999, aceasta a fost stabilită la 10%. În noile statele membre (Polonia, Republica Cehă, Republica Slovacă, Ungaria, Lituania, Letonia, Estonia și Cipru), care au optat pentru sistemul unic de plată pe suprafață (SAPS), agricultorii sunt scutiți de la obligația retragerii din circuitul agricol. Mariann Fischer Boel, comisarul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a anunțat că, pentru însămânțările din toamna anului 2007 și primăvara anului 2008, va propune renunțarea la această măsură cu rol ecologic. În cadrul UE, suprafața actuală supusă retragerii obligatorii din circuitul agricol reprezintă 3,8 milioane hectare. Măsura va da posibilitatea agriculturii comunitare să producă o cantitate suplimentară de cereale, de aproximativ 10 până la 17 milioane tone în 2008, și să calmeze, astfel, piața.Piața comunitară a cerealelor resimte efectul schimbărilor climaterice. Anul 2006 s-a încheiat cu un bilanț prost. 