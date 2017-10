Uniunea Europeană face plăţi anticipate

Uniunea Europeană face plăți anticipate

Solicitanții de fonduri structurale cărora li se aprobă proiectele de finanțare vor putea deconta cheltuielile realizate începând cu 1 ianuarie 2007. Până la finele acestui an, România va primi fonduri europene în valoare de 450 milioane euro. Danuta Hubner, comisarul european pentru politici regionale, a precizat că eligibilitatea cheltuielilor a început la 1 ianuarie 2007, odată cu lansarea Programului Operațional Regional, la Sibiu. Mai exact, cei care au proiecte aprobate și demonstrează cu au efectuat cheltuieli în cadrul acestora, începând cu 1 ianuarie, vor primi bani de la Uniunea Europeană, suma de 450 milioane euro fiind deja ca și absorbită. Banii respectivi se consumă, fără a se demara efectiv proiectele, plățile anticipate urmând să fie făcute și în următorii ani. Mai mult, banii pot fi transferați între axele Programului European Regional, pe baza unor motive întemeiate, mai ales că mulți întreprinzători s-au plâns de valoarea mică a fondurilor alocate axei de dezvoltare a infrastructurii de transport. Rata de absorbție, pentru perioada 2004-2006 este foarte bună, în noile state membre ale Uniunii, de 70- 80%. Până acum, cea mai bună rată de absorbție o are Slovenia, de 82%.