Uniunea Europeană a lansat cea mai „curată” navă din lume

În prima zi de martie, motor-tancul „Victoria” a ancorat în portul Bruxelles. Odată cu el, pe apele interioare ale Uniunii Europene au pătruns tehnologiile de transport „curat”, prietenos față de mediu. „Victoria” este realizarea gigantului energetic BP și a Uniunii Europene, care a finanțat proiectul de cercetare „Creating”. Scopul său este dezvoltarea unei navigații fluviale cu impact cât mai scăzut asupra mediului. Nava este considerată ca fiind cea mai „curată” din lume, pentru că beneficiază de tehnologii performante de control al vitezei, folosește combustibil cu un conținut scăzut de sulfuri, are reducție catalitică selectivă și este dotată cu sisteme de filtrare a emisiilor de gaze. „Victoria” are următoarele caracteristici: lungimea - 69,96 m, lățimea – 11,44 m, pescajul – 4,25 m, capacitatea de încărcare – 1.377 tone, capacitatea tancurilor – 1.509 mc. Este dotată cu un motor principal MTU 8V 4000 M60, 880 kW/1197 hp, 1800 rpm, trei motoare auxiliare Cummins, un propulsor și un bow thruster. Utilizează combustibil cu conținut mic de sulfuri - diesel EN 590. Concluziile finale asupra performanțelor sale urmează a fi trase după o exploatare de 6 – 12 luni. Datele furnizate de la bordul navei „Victoria” vor fi comparate cu cele ale unei nave surori, dar care nu beneficiază de tehnologiile înalte privind protecția mediului. Intrarea în exploatare a motor-tancului „Victoria” este considerat un eveniment revoluționar. Nava reprezintă momentul de cotitură spre shipping-ul fluvial „verde”. Pe de altă parte, se demonstrează că cercetarea științifică din UE poate oferi soluții reale pentru un transport pe apă sigur, „curat” și competitiv. Este de așteptat ca în viitorul deceniu, dotarea companiilor cu nave fluviale „verzi” să fie stimulată prin finanțări UE sau avantaje fiscale. „Creating” este un parteneriat ce reunește 27 de companii și instituții de cercetare științifică din nouă țări Europene, printre care: Wartsila, MAN Diesel și BP. Alte două proiecte urmăresc obiective complementare. „Methapu” are în vedere utilizarea combustibililor alternativi (a metanolului) în shipping, iar „Hercules” – folosirea tehnologilor noi la motoarele navelor maritime, pentru reducerea consumului de combustibil și emisiilor de gaze în atmosferă. Revoluția din shipping-ul comunitar va obliga companiile fluviale românești să opereze, la rândul lor, mari schimbări. Având un parc naval îmbătrânit, ele încearcă, din răsputeri, să țină timpul pe loc și cheltuielile cât mai mici.