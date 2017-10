UniCredit Ţiriac lansează carduri de credit pentru cei care călătoresc frecvent

UniCredit Țiriac lansează carduri de credit pentru cei care călătoresc frecvent

Ştire online publicată Miercuri, 03 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

UniCredit Țiriac Bank lansează cardurile de credit MasterCard Gold Miles & More cu cip, au anunțat oficialii băncii. Noile instrumente de plată permit stocarea unor informații suplimentare și permit efectuarea tranzacțiilor offline, în condiții de siguranță maximă fără a mai fi contactată banca emitentă, datorită configurațiilor de securitate existente în cip. Astfel, viteza de procesare a plăților va crește. Miles & More este cel mai extins program de fidelizare din Europa, adresându-se persoanelor care călătoresc frecvent, oferindu-le posibilitatea de a acumula și de a cheltui mile premium. Cardurile de credit MasterCard Gold Miles & More cu cip oferă diferite avantaje clienților, care pot acumula mile premium când călătoresc cu Lufthansa și companiile aeriene partenere Miles & More, când se cazează la hotelurile partenere, la plata facturilor, precum și la achitarea cumpărăturilor, mai spun cei de la UniCredit Țiriac. Milele acumulate pot fi folosite pentru a achita călătorii cu avionul sau pentru a obține diverse discounturi. De asemenea, cardurile de credit MasterCard Gold Miles & More cu cip includ și o asigurare internațională de călătorie de la AIG România.