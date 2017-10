Ungureanu vrea ca în două luni să obţină din combaterea evaziunii venituri bugetare de 1,5% din PIB

Ungureanu vrea ca în două luni să obțină din combaterea evaziunii venituri bugetare de 1,5% din PIB

Premierul Mihai Ungureanu a cerut miniștrilor și șefilor de autorități implicați în combaterea evaziunii fiscale ca, în termen de două luni, să verse la buget venituri reprezentând cel puțin 1,5% din Produsul Intern Brut, în special din acțiuni împotriva contrabandei cu alcool și produse vegetale.Solicitarea a fost formulată în ședința de vineri a comitetului interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale, la care au participat, alături de miniștrii implicați, și președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, reprezentanți ai Autorității Naționale a Vămilor, Gărzii Financiare, Ministerului Public, Direcției Naționale Anticorupție, Departamentului de Luptă Antifraudă, Poliției Române și Poliției de Frontieră.Într-un comunicat transmis de Guvern la finalul reuniunii se arată că șeful Executivului a cerut continuarea acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale, cu accent asupra contrabandei cu alcool și cu produse vegetale."Avem venituri de 33% din PIB, sub media europeană de 40%. Vă cer ca, în termen de 60 zile, acțiunile dumneavoastră de combatere a evaziunii fiscale în zonele alcool și produse vegetale, cu respectarea prevederilor legale, să aducă venituri la buget de cel puțin 1,5% din PIB. Aveți sprijinul meu necondiționat pentru aplicarea măsurilor necesare obținerii acestui rezultat" , a afirmat Ungureanu, citat în comunicat.Potrivit aceleiași surse, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a arătat că legislația românească are pârghii legislative și instrumente pentru combaterea evaziunii fiscale și a precizat că va efectua o analiză riguroasă privind aplicarea legislației în domeniu și că, dacă se vor impune modificări, acestea vor fi propuse Guvernului.Ministrul Administrației și Internelor, Gabriel Berca, a afirmat de asemenea că angajații din subordine "vor interveni prompt și vor sesiza fără întârziere cazurile de complicități ale autorităților cu evazioniștii".La rândul său, ministrul Finanțelor, Bogdan Drăgoi, a afirmat că intensificarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale va permite autorităților să fie mai flexibile în ceea ce privește cheltuielile cu investițiile, menținând ținta de deficit bugetar pentru acest an de 1,9% din PIB.În ceea ce îl privește, ministrul Economiei, Lucian Bode, a arătat că, prin ANPC, este verificată riguros calitatea și conformitatea produselor din gama benzinelor și motorinelor comercializate pe teritoriul României.