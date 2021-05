Unde sunt cele mai mici chirii în Constanţa şi care sunt cele mai căutate cartiere

„Eu stau de câţiva ani într-un apartament de două camere pentru care plătesc partea mea 100 de euro. Sunt anul trei la medicină şi-l împart cu o colegă care a preferat să stea acasă la Drobeta pe timpul pandemiei. Mi-a fost destul de greu să acopăr o parte şi din chiria ei, pentru că fizic nu a fost aici. Dar ca să nu-l pierd, pentru că m-am obişnuit cu zona şi este aproape de facultate, am mai dat eu în plus 50 de euro pe lună. Proprietarul nu ne-a scăzut chiria. Am noroc că pe timpul verii nu închiriază apartamentul la turişti, dar eu plec la ai mei, oricum”, a declarat AnaMaria T., chiriaşă şi studentă la Medicină.



Vara bate la uşă şi mulţi studenţi se văd nevoiţi să părăsească locuinţele închiriate pentru că vin turiştii.





„Acum este bătaia peştelui, cum se spune. Proprietarii caută să câştige rapid bani, mai ales că a fost un an nu prea bun pentru închirieri. Cele mai bune zone şi unde chiriile sunt mai mari sunt cele aproape de mare şi de Campusul Universitar. Se închiriază bine, acum că începe sezonul, Nordul staţiunii Mamaia, unde chiriile variază în funcţie de cât aproape eşti de plajă şi ce dotări are locuinţa. Faleză Nord este şi ea foarte căutată şi de studenţi şi de turişti, Tomis Nord, zona Cireşica, pentru că este aproape de Universitate şi de Mamaia”, a spus Cosmin G., agent imobiliar.



Ca să te trezeşti cu marea în faţă, costă



Am căutat şi noi în anunţurile imobiliare şi am găsit ca şi medie pentru garsoniere, preţuri în jur de 250 de euro/lună. Multe anunţuri sunt de închiriat pentru perioade lungi, cu avans pe două luni, la care se adaugă comisionul agenţiei care este jumătate din costul primei luni. Garsonierele mici de 22-34 mp, în cartiere precum Far, Inel I sau II, Km 4/5 se închiriază pentru 200 de euro/lună. În nordul Constanţei, preţurile se rotunjesc şi o garsonieră de 46 mp se dă pentru o perioadă lungă de timp pentru 300 de euro/lună. Trecem la apartamente, care cu cât sunt mai spaţioase şi în poziţii mai bune şi preţurile sunt pe măsură, pentru că nu-i aşa, luxul costă! La Dacia, un apartament de patru camere, ultramodern mobilat, la etajul doi, chiria pe lună este de 450 de euro. În Tomis Nord, unul de trei camere, chiria ajunge la 350 de euro/lună. Zonele rezidenţiale, care au vedere la mare sau la lac, preţurile chiriilor sar de 800 de euro/lună.





Pandemia de coronavirus şi şcoala online i-a făcut pe proprietari să scadă simţitor preţurile locuinţelor de închiriat. În ianuarie găseai o garsonieră în zona Cireşica şi cu 150 de euro/lună, iar în cartierele mărginaşe o puteai închiria şi cu 800 de lei/lună, pentru cine nu ţinea la preţ. Acum, apropierea sezonului estival a făcut ca preţurile să crească nejustificat şi se ştie, studenţii care au avut închiriat pentru un an de zile au trebuit să elibereze locuinţele pentru turişti.