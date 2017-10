Unde sunt cele mai ieftine locuinţe de pe piaţă

Unde sunt cele mai ieftine locuințe de pe piață

La capitolul garsoniere, cea mai ieftină costă 7.000 de euro, și se găsește în Eforie Nord Prețul a fost și este, mai ales în această perioadă nu tocmai ușoară, unul dintre principalele criterii în achiziționarea unei locuințe. De altfel, constănțenii sunt tot mai atenți la ce și cu cât cumpără, asta în principal deoarece au de unde alege, în cazul apartamentelor. Cei care vor să cumpere o garsonieră trebuie să știe că, în continuare, oferta existentă pe piață este destul de săracă. În plus, o parte a proprietarilor încă țin la prețuri, chiar dacă, raportat la suprafața locuințelor și la condițiile pe care le pot oferi, sumele cerute nu se justifică. Există și oferte care par destul de tentante, la prima vedere. Constănțenii și nu numai pot pune mâna pe o garsonieră la doar 7.000 de euro, însă pentru asta trebuie să se mute în Eforie Nord. Este o garsonieră mică, situată la parter, cu baie cu duș, dar care are îmbunătățiri. Și în municipiul Constanța, cei în căutarea unei locuințe pot găsi o garsonieră care să nu sară de 10.500 de euro, în Inel II. Ce-i drept, suprafața acesteia nu depășește 13 mp, însă acest mare inconvenient ar putea fi compensat de faptul că totul este nou, modern, așa după cum spune proprietarul. Și în zona CET se găsesc garsoniere ceva mai ieftine. Vorbim, în majoritatea cazurilor, de garsoniere de 21 - 22 mp, care costă în jur de 14.500 - 15.000 euro. Asemenea prețuri în-tâlnim și în cazul garsonierelor de la Far. La polul opus, se situează garsonierele confort 0, chiar și de 40 - 50 mp, care pot fi cumpărate și cu peste 40.000 de euro. Un astfel de exem-plu este cel al unei garsoniere de pe B-dul To-mis, pentru care proprietarul cere 43.000 euro. Garsoniera cea mai scumpă care se găsește la această oră pe piață este situată la Dacia, are numai puțin de 66 mp, două terase, mobilată și utilată, „totul de lux“, cu posibilitatea de a fi transformată în apartament cu două camere. Doritorii ar trebui să scoată din conturi 50.000 de euro, bani cu care și-ar putea cum-păra un apartament chiar și cu trei camere. Pentru cei care nu-și mai permit să stea într-o garsonieră, poate datorită măririi familiei, ori doresc mai mult confort, iată și care sunt ofertele agențiilor imobiliare constănțene. Cele mai ieftine apartamente cu două camere nu coboară, în municipiul Constanța, sub 25.000 euro, majoritatea confort trei, în zone precum Inel II sau Tomis Nord, dar nu numai. Marea majoritate a apartamentelor cu două camere costă însă peste 35.000 euro, iar cele confort 1 sar, de regulă, de 40.000 euro. Pe piață există totuși și un apartament cu două camere la doar 16.000 euro, care se găsește în Negru Vodă. Există oferte și pentru cei mai cu dare de mână, care nu se uită la bani. Aceștia pot cumpăra, în Tomis Plus, un apartament cu două camere, de 88 mp, amenajat ultramodern și cu mobilier de lux, cu 72.000 euro. Vestea bună, potrivit agenților imobiliari, este aceea că, la capitolul ofertă, Constanța stă chiar destul de bine. Clienți să fie.