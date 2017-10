Unde şi cum pot câştiga constănţenii o vacanţă

Unde și cum pot câștiga constănțenii o vacanță

În perioada 17 - 19 mai are loc a doua ediție a Târgului de Turism „Vacanța” Constanța 2013, la Maritimo Shopping Center.Cei aproximativ 30 de participanți - agenții de turism, tour-operatori, hoteluri, pensiuni, asociații de promovare turistică vor propune publicului din întreaga regiune o ofertă atractivă de pachete turistice pentru vacanțele verii 2013, precum și discount-uri și oferte speciale.În cadrul evenimentului, vizitatorii vor beneficia de reduceri de până la 20% și vor putea achiziționa o gamă complexă de pachete de vacanțe în țară și străinătate: sejururi la munte sau la mare, în Delta Dunării, croaziere, excursii la Disneyland, citybreak-uri, vacanțe exotice, circuite, pachete all inclusive, pacheta SPA și oferte balneo, inclusiv pe litoral.În fiecare zi a evenimentului vor avea loc extrageri în cadrul unei tombole speciale, la care vizitatorii pot câștiga unul dintre cele 14 premii oferite: sejururi all inclusive în Bulgaria și Turcia, vouchere pentru Disneyland, weekend-uri pentru două persoane în zone turistice cum ar fi: Moieciu, Cheile Grădiștei, Straja, precum și în Delta Dunării, Cardul Constanța Pass, invitații la cină cu program folcloric.