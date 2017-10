Unde se găsesc cele mai ieftine garsoniere

Potrivit unei analize realizate de www.imobiliare.ro, prețul mediu de achiziție pentru o locuință cu o cameră situată într-unul dintre marile orașe ale țării (București, Constanța, Cluj - Napoca, Timișoara, Brașov, Iași) gravitează de cele mai multe ori în jurul pragului de 30.000 de euro. Cu toate acestea, cumpărătorii cu un buget limitat pot deveni proprietari chiar și cu 15.000 de euro sau mai puțin. În mod firesc, cele mai accesibile locuințe sunt garsonierele situate în blocuri vechi, de regulă confort 2 sau 3, însă, pe alocuri, în această marjă de preț se încadrează și apartamente monocamerale confort 1, potrivit analizei.În Constanța, valoarea medie de achiziție pentru o garsonieră este de 29.429 de euro (pentru 32 de metri pătrați utili). În zona Inel II însă, o garsonieră de 12 metri pătrați utili este scoasă la vânzare la un preț de 8.800 de euro. Locuința se află la etajul al treilea al unui bloc vechi și este renovată - dispune de parchet, gresie, faianță, ferestre termoizolante, ușă metalică. Pe de altă parte, un apartament monocameral cu o suprafață utilă de 20 de metri pătrați are un preț cerut de 10.000 de euro. Acesta este situat în zona CET, la primul etaj din patru al unui bloc construit înainte de 1990, se arată în analiza imobiliare.ro. În aceeași zonă, o proprietate similară (de 20 de metri pătrați utili), dar amplasată la etajul al treilea, poate fi achiziționată cu 13.000 de euro. Locuința este renovată.Capitala se situează pe primul loc în topul orașelor cu cele mai scumpe garsoniere (vechi și noi), prețul mediu al unei asemenea unități locative fiind, în luna noiembrie, de 41.292 de euro (pentru o suprafață utilă medie de 36 de metri pătrați). Cei interesați pot găsi însă proprietăți mult mai accesibile de atât. Astfel, cea mai ieftină garsonieră scoasă la vânzare pe www.imobiliare.ro este o proprietate executată silit, care are un preț de pornire la licitație de aproape 6.000 de euro. Cu o suprafață utilă de aproximativ 29 de metri pătrați (fără a include aici și balconul), locuința este situată în apropiere de parcul Titan, pe strada Liviu Rebreanu, la etajul al optulea al unui bloc vechi cu zece nivele.Tot în zona Titan, un apartament cu o cameră confort 2 de data aceasta, este scos la vânzare de către proprietar cu un preț de 13.000 de euro. Locuința este renovată recent, are o suprafață utilă de 17 metri pătrați și este amplasată la etajul al doilea al unui imobil vechi cu cinci nivele. O altă garsonieră de 17 metri pătrați utili, situată de data aceasta în apropiere de Cora Pantelimon, are un preț cerut de 13.400 de euro. Locuința este situată la etajul al treilea al unui bloc vechi cu patru nivele.În Cluj-Napoca, un apartament monocameral costă, în medie, 33.730 de euro (pentru o suprafață de 36 de metri pătrați utili). Și aici însă cumpărătorii cu buget limitat pot găsi locuințe mult mai accesibile, chiar dacă mai mici. În zona Gheorgheni, o garsonieră confort 3 de 11 metri pătrați utili este scoasă la vânzare la un preț de 12.500 de euro. Locuința este renovată și se află la etajul al doilea din patru al unui bloc cu patru nivele construit înainte de 1990. Pe de altă parte, o unitate locativă confort 2, amplasată de data aceasta în zona Mărăști, poate fi achiziționată cu un preț de 18.000 de euro. Locuința are o suprafață utilă de 16 metri pătrați și este amplasată la ultimul etaj al unui bloc vechi cu patru nivele. În Timișoara, prețul mediu pentru o garsonieră este de 31.387 de euro (la o suprafață utilă de 33 de metri pătrați), arată analiza imobiliare.ro. Cu mai puțin de jumătate din această sumă, respectiv 12.000 de euro, poate fi cumpărată însă o locuință nou-construită situată în zona Lipovei, cu o suprafață de 11 metri pătrați, care se vinde complet mobilată și utilată.În Brașov, prețul mediu al unei garsoniere scoase la vânzare pe www.imobiliare.ro se ridică, la nivelul lunii noiembrie, la 29.044 de euro (pentru 33 de metri pătrați utili). În zona Craiter însă, o unitate locativă de 18 metri pătrați utili are un preț cerut de 8.500 de euro. Locuința este situată la ultimul etaj al unui bloc vechi cu trei nivele și necesită demararea unor lucrări de renovare, potrivit anunțului de vânzare. În zona Bartolomeu, un apartament cu o cameră și o suprafață utilă de 28 de metri pătrați poate fi achiziționat cu 12.000 de euro. Acesta este situat la parterul unui bloc cu patru etaje construit înainte de 1990.În zona cartierului Noua, o unitate locativă de 19 metri pătrați costă 12.900 de euro. Proprietatea se află la parterul unui imobil cu patru etaje construit în 1980, este decomandată, renovată, iar blocul din care face parte este izolat termic.În Iași, prețul mediu cerut pentru o unitate locativă de 34 de metri pătrați este 28.228 de euro. În zona Baza III, o locuință monocamerală de 18 metri pătrați utili este scoasă la vânzare la un preț de 10.000 de euro, negociabil. Proprietatea este situată la etajul al doilea din patru al unui bloc vechi, a fost recent renovată și este dotată cu un aparat de aer condiționat. La același preț poate fi cumpărată și o garsonieră de 17 metri pătrați situată în zona Frumoasa. Locuința este recent renovată și amenajată (dispune de gresie, faianță, parchet, ferestre termoizolante) și se vinde mobilată.