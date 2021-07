Unde pot lucra tinerii absolvenţi pe timp de vară. „Vor bani mulţi şi muncă puţină!”

Un alt tânăr ne-a povestit că fără bacşiş, pe lângă salariu, el nu se duce nicăieri. „O să încerc să mă angajez unde am fost şi anul trecut, la un hotel important, unde căram bagajele turiştilor. Da, ca hamal, nu este muncă multă, dar faci şi muşchi şi iei şi bacşiş. Fiecare turist îţi lasă cât consideră, dar am câştigat în patru săptămâni 7.000 de lei. Eu am fost foarte mulţumit”, a explicat Adrian, un alt tânăr din Constanţa.





O tânără absolventă de liceu care cochetează cu modellingul şi-a găsit vara trecută un job de şase ore într-un hipermarket. „Am făcut publicitate unui brand cunoscut de cafea. Îmbiam cumpărătorii să guste din sortimentele expuse şi eram plătită în funcţie de vânzări. Am luat într-o zi şi 500 de lei. A fost o experienţă pe care aş repeta-o”, a declarat Anamaria Toma.



Angajatorii sunt sceptici când vine vorba de absolvenţi



Reprezentanţii industriei ospitalităţii s-au tot plâns că duc lipsă de forţă de muncă, dar nu s-ar încurca cu tineri absolvenţi, zic ei, pentru că experienţele din anii trecuţi i-au făcut să se gândească de două ori dacă să angajeze un absolvent. „Nu sunt serioşi, asta-i marea problemă. Îi accepţi, le promiţi că-i angajezi cu forme legale şi când ţi-e lumea mai dragă, dispar. Vara trecută am dat o şansă tinerilor care au ieşit de pe băncile şcolii şi liceul nu-i învaţă nimic. Mi-am pierdut timpul cu ei, i-am învăţat meserie, au stat trei săptămâni şi duşi au fost. La vârsta asta nu ştiu ce vor, sunt debusolaţi, unii merg mai departe la şcoală, alţii cred că străinătatea le oferă marea cu sarea, sau nu vor să muncească. Vor bani dar fără să se implice, adică vor bani mulţi şi muncă puţină”, ne-a explicat Ovidiu M., administratorul unei terase.





În altă ordine de idei, tinerii care au terminat cursurile unei forme de învăţământ pot opta şi pentru şomaj. Au la dispoziţie 60 de zile de la absolvire după care îşi pot depune dosarele la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa. Nu este cine ştie ce sumă, dar statul le oferă absolvenţilor 250 de lei timp de şase luni.





Absolvenţii de gimnaziu sau de liceu au scăpat de grijile examenelor şi unii dintre ei se gândesc serios să îşi caute un loc de muncă măcar pe timp de vară. Pentru că nu au o pregătire şi nici experienţa necesară, posturile vacante sunt la nivel de începători, iar salariile sunt minime pe economie. Mentalitatea majorităţii adolescenţilor este să muncească puţin, dar să câştige bine. „Am terminat liceul în vara asta, am intrat şi la facultate şi vreau să muncesc undeva să am banii mei. Şi vara trecută am lucrat ca debarasator la o terasă şi nu eram plătit cine ştie ce. Acum m-aş duce ca ajutor de ospătar sau salvamar că am înţeles că eşti plătit pe zi şi este mai convenabil că ai un ban mereu în buzunar”, ne-a spus Tudor Marian, absolvent de liceu.