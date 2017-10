Unde găsim CELE MAI IEFTINE garsoniere din CONSTANŢA

Unde găsim CELE MAI IEFTINE garsoniere din CONSTANȚA

De câțiva ani a devenit aproape imposibil să mai spunem clar că anumite zone din Constanța au prețuri la locuințe mult peste sau sub media altor zone, spun agenții imobiliari. Constănțenii se uită tot mai puțin la zona în sine, și mai mult la facilitățile pe care le oferă, începând cu existența locurilor de parcare, a grădinițelor, a străzilor aerisite, eventual a unui parc, fie el și de dimensiuni mici, și până la gradul de liniște. În plus, prețul a ajuns mai degrabă să fie dictat de suprafața locuințelor, și mai puțin de poziționare, așa cum se întâmpla până în urmă cu ceva timp.Când vine vorba despre garsoniere, varianta cea mai la îndemână (într-un fel sau altul) pentru constănțenii singuri, dar și pentru familiile care nu-și pot permite mai mult, prețurile variază destul de mult chiar dacă vorbim despre aceeași zonă.O garsonieră de 30 de metri pătrați din Poarta 6, așadar destul de spațioasă, cu baie cu cadă, întreținută decent, poate fi cumpărată la această oră cu aproximativ 25.000 de euro. Pe de altă parte, tot în această zonă, pentru o garsonieră de 36 de metri pătrați, însă la mansardă, se cer 20.000 de euro. Proprietarul vrea să vândă urgent, așadar este dispus să lase și bucătăria complet mobilată, doar, doar se găsește un doritor. Cele mai ieftine garsoniere în această zonă costă însă în jur de 15.000 de euro și au 22 de metri pătrați. Chiar dacă unele au baie cu cadă, așadar aceasta este cât de cât spațioasă, când vine vorba despre bucă-tărie, majoritatea garsonierelor de acest tip o au amplasată în mini - holul care leagă de fapt ușa de la intrare cu camera propriu - zisă, un inconvenient destul de mare.Diferențe mari de prețLa CET încă mai putem găsi acele cutii de chibrit de 12 metri pătrați, cele mai ieftine de pe piață, dar care și ele costă totuși destul de mult - chiar și 8.000 de euro. Prețul minim pentru o garsonieră în care se poate locui cât de cât decent este însă, în zona CET, de cel puțin 13.500 de euro. Cu acești bani putem cumpăra o locuință de 22 de metri pătrați, la parter (mare inconvenient totuși pentru unii), dar care are baie cu cadă și îmbunătățiri. Tot în zona CET, o astfel de garsonieră de 22 de metri pătrați poate fi însă cumpărată și cu 22.000 de euro, așadar mai mult cu 8.500 de euro. Ce o diferențiază față de cea prezentată mai sus este faptul că se găsește într-un bloc stradal, la etajul doi.În Tomis III, cele mai ieftine garsoniere, de regulă semidecomandate, costă în jur de 20.000 de euro, iar suprafața utilă nu depășește 20 de metri pătrați.La Abator, o zonă tot mai căutată, dacă ne luăm după agenții imobiliari, o garsonieră de 22 de metri pătrați poate fi cumpărată și cu 16.500 de euro, însă și cu peste 20.000, în funcție mai degrabă de cât de grăbit este proprietarul să scape de ea, și nu de blocul în care se află sau de îmbunătățirile efectuate.Pe de altă parte, în Centru avem alte prețuri, însă nu pentru că zona ar fi mult mai scumpă, ci pentru că acolo nu prea se găsesc garsoniere mici. Majoritatea depășesc 30 de metri pătrați, așadar și prețurile trec de 30.000 de euro.