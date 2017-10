Unde găsim cele mai ieftine apartamente cu patru camere, în Constanţa

Unde găsim cele mai ieftine apartamente cu patru camere, în Constanța

Constănțenii care sunt în căutarea unui apartament cu patru camere, dar care nu vor să dea mai mult de 50.000 euro pe el, nu au foarte multe variante la dispoziție, ca și zonă. Sub această sumă sunt pe piață doar câteva la CET, Groapă și Poarta 6.Unul dintre cele mai ieftine se găsește la CET. Este decoman-dat, confort 1, are 70 mp, dar îmbunătățiri parțiale așadar, cei care s-ar muta acolo ar cam trebui să țină cont de faptul că modificările ulterioare o să le mai scoată ceva bani din buzunare. Prețul lui este de 45.900 euro.La foarte mică diferență se situează un alt apartament cu patru camere, ce se găsește într-un bloc din apropierea pieței din zona Groapă. Este însă confort doi și are, de asemenea, îmbunătățiri parțiale. Acesta costă 46.000 euro.La 46.500 găsim alte câteva apartamente la CET și Groapă, multe chiar oferte tentante. De exemplu, în apropierea Liceului Auto, patru camere decomandate, confort 0, de 80 mp, cu două grupuri sanitare, vedere bilaterală, dar totuși fără îmbunătățiri, costă 46.500 euro. Pentru cumpărătorii care oricum își doresc să-și amenajeze locuința după bunul plac poate fi o variantă bună. Apar-tamentul este destul de spațios, comparativ cu marea majoritate a celor scoase la vânzare la aceste prețuri, care au cel mult 70 de mp.Tot la 46.500 euro găsim patru camere și în zona Groapă, așa după cum am menționat și mai sus, dar vorbim despre camere semidecomandate, confort doi, de asemenea cu îmbunătățiri parțiale.Poarta 6 este o altă zonă unde găsim astfel de apartamente, însă foarte puține la număr cu prețul sub 50.000 euro, sau în jurul acestei sume. Un singur exemplu: la FD-uri, patru camere decoman-date, confort zero, cu două grupuri sanitare, costă 48.000 euro.Negocierea, cheia… succesuluiO parte bună dintre proprietari sunt, în continuare, dispuși să negocieze, spun agenții imobiliari, așadar nu ar strica să încercați măcar. Numărul tranzacțiilor în ceea ce privește apartamentele cu patru camere nu este deloc mare, multe dintre acestea aflându-se pe piață de luni bune, fără nici un rezultat.La o primă analiză a ofertelor agențiilor imobiliare constănțene, în jur de 20 de apartamente cu patru camere sunt scoase la vânzare cu prețuri cuprinse între 50.000 - 55.000 euro, în Inel I, Inel II, KM 5 și Poarta 6. Sunt apartamente destul de mari, multe cu toate îmbunătățirile de actualitate, bine întreținute. În KM 5, patru camere decomandate, confort zero, două grupuri sanitare, 84 mp, vedere bilaterală, costă 52.800 euro. O ofertă mai mult decât bună, ar spune cei pentru care nu zona este factorul cel mai important în alegerea unei noi locuințe.