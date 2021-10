Unde au fost cele mai multe firme radiate în primele opt luni ale anului. Constanţa ocupă locul şapte

Numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 30,96% în primele opt luni din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 42.242 de radieri, potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe radieri în primele opt luni ale acestui an au fost înregistrate în Alba, Covasna, Ialomiţa şi Vrancea. În municipiul Bucureşti au fost radiate 6.824 de firme (plus 34,44% faţă de ianuarie-august 2020) şi în judeţul Timiş cu 2.033 (plus 52,86%). Constanţa se află pe locul trei la nivelul ţării cu 1.826 de firme radiate (plus 27,87%), urmată de Cluj unde au fost radiate 1.822 de firme (plus 22,20%). La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în Călăraşi unde 369 de firme au fost radiate. Domeniile de activitate care au avut cele mai multe radieri au fost comerţul cu ridicata şi cu amănuntul şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor