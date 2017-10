Undă verde pentru acordul pentru mediu de la Paris

Acordul de la Paris pentru combaterea schimbărilor climatice, primul acord de acest fel global, universal și cu putere legislativă, va intra în vigoare luna viitoare, după ce au fost îndeplinite condițiile necesare mult mai devreme decât fusese prevăzut, datorită aprobării de către Parlamentul European a ratificării sale de către UE, într-un vot istoric dat marți. UE se va alătura SUA, Chinei și Indiei, precum și altor jucători globali, majori emitenți de gaze cu efect de seră, la reuniunea Părților Acordului de la Paris, din noiembrie, în Marrakesh.Parlamentul și-a dat consimțământul la ratificarea Acordului de către UE cu 610 voturi la 38 și 31 abțineri.Pentru ca acordul să intre în vigoare, este necesară ratificarea de către cel puțin 55 de Părți, reprezentând 55% din emisiile globale. Prima condiție era îndeplinită, iar votul de astăzi permite ca și cea de a doua să fie îndeplinită, ceea ce determină intrarea în vigoare a Acordului.“Votul nostru asigură îndeplinirea pragului necesar pentru acest acord (...) Intrarea în vigoare a Acordului de la Paris la mai puțin de un an de la semnarea sa este un succes foarte mare, având în vedere că Protocolul de la Kyoto a avut nevoie de opt ani. Votul de azi înseamnă, de asemenea, că UE rămâne un lider în combaterea schimbărilor climatice”, a spus președintele Parlamentului European Martin Schulz, care a semnat documentul de transmitere a acordului Parlamentului pentru ratificarea de către UE, în prezența Secretarului General ONU Ban Ki-moon, a ministrului francez pentru mediu și președinte al COP, Ségolène Royal, a secretarului de stat slovac Ivan Korèok, reprezentând președinția Consiliului și a președintelui Comisiei Jean-Claude Juncker.”Uniunea Europeană are o lungă istorie în primele rânduri ale luptei împotriva schimbărilor climatice”, a spus Secretarul General Ban Ki-moon înainte de vot. El le-a mulțumit deputaților și a subliniat importanța ratificării de către UE, adăugând că lupta împotriva schimbărilor climatice nu este doar una dintre cele mai mari provocări ale epocii noastre, ci și o ocazie de a construi o economie mai durabilă și competitivă, precum și societăți mai stabile.Cei mai mulți vorbitori din partea grupurilor politice au subliniat faptul că votul de azi arată că singura soluție la problemele globale este cooperarea. Ei au insistat pe nevoia urgentă de a implementa acordul și de a continua negocierile la nivel global. ”Acesta este rezultatul efortului comun”, care arată că ”azi putem!” a spus raportorul Giovanni La Via (PPE, IT).După consimțământul Parlamentului, Consiliul poate adopta oficial Decizia prin intermediul unei proceduri scrise în regim de urgență, astfel încât UE, împreună cu cele 7 state membre care au definitivat procesul de ratificare, să depună instrumentele de ratificare la sediul ONU de la New York până vineri, 7 octombrie.Joi deputații vor vota o rezoluție stabilind prioritățile lor pentru următoarea rundă de discuții care va începe în noiembrie la Marrakesh, în jurul modalităților de împărțire a efortului între părți pentru a îndeplini țintele stabilite la Paris. Șapte state membre au încheiat procesele interne naționale: Ungaria, Franța, Slovacia, Austria, Malta, Portugalia și Germania. Ele reprezintă 5% din emisiile globale.Este nevoie de o ratificare care să reprezinte cel puțin 55 de părți și 55% din emisiile globale pentru ca Acordul să intre în vigoare. Până în prezent 62 de părți reprezentând 51,89% din emisii au depus oficial instrumentele de ratificare. Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 12% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Astfel, datorită ratificării UE, Acordul de la Paris va intra în vigoare la timp pentru COP22, Conferința pentru Schimbarea Climatică, de la Marrakech, 7-18 noiembrie 2016.