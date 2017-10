„Unchiule, trimite-mi patru-cinci milioane de dolari!“

Una este să vorbești despre afaceri și alta este să le practici. Deși scriu de ani buni despre ele, nu sufăr de orgoliul că m-aș pricepe să le fac. Dacă ar fi să-mi lase unchiul Johnny, din America, o moștenire de câteva milioane de dolari sau dacă Loteria Română mă va plesni cu premiul cel mare, aș fi pus într-o teribilă încurcătură: n-aș ști nici măcar în ce să-i investesc.De vreo 20 de ani trăiesc cu presimțirea că îmi vor pica banii ăștia din cer, așa că am decis să iau taurul de coarne și să mă pregătesc pentru business. Am luat-o cu începutul, cu alegerea obiectului de activitate, după cum scrie în „Manualul antreprenorului debutant”, dar după câteva zile de căutare, n-am ajuns la nicio soluție. Așa că am apelat la prieteni și cunoștințe. Fără să stea pe gânduri, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, mi-a spus: „Eu aș investi în agricultură. Aș cumpăra pământ și m-aș apuca să-l cultiv.” I-am cerut argumente. A început să mi le enumere: „Prețul terenului agricol este încă mult mai mic decât oriunde în Europa. Raportul dintre cheltuielile de înființare a culturilor și subvenția pe hectar este foarte bun. Alimentele sunt, pe zi ce trece, tot mai scumpe. Ce alte dovezi mai vrei? Dacă ai banii, nu mai sta pe gânduri!” La Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare - Secția Constanța, m-am dus cu un alt text. Ca să-l motivez, i-am spus că-i dau un milion de euro și vreau să-i înmulțească într-o investiție de succes. De parcă s-ar fi vorbit cu Daraban, a început: „Eu aș cumpăra pământ și aș face agricultură. Toată lumea are nevoie de mâncare. Cel mai indicat este să faci agricultură ecologică și să investești în irigații. Pentru acoperirea riscurilor există firmele de asigurări. Nu te poți aștepta la un câștig spectaculos, dar vei avea unul constant și pe termen lung.”În sfârșit, am găsit și o altă idee! „Grădinițele, o rețea de patru - cinci grădinițe de cartier, este cea mai bună investiție” - mi-a spus Paul Brânză, directorul general al Autorității Navale Române. Și a început să-mi detalieze: „E o afacere de viitor. Copii se nasc mereu și au nevoie de educație. Dintotdeauna a fost criză de grădinițe. Spații de închiriat pentru grădinițe se găsesc; trebuie investit doar în amenajarea lor și în dotări. Profitul brut este de circa 25% la o grădiniță, iar dacă ai un lanț de grădinițe, rentabilitatea crește.”Mai generos, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, mi-a oferit două soluții: „Ioane, eu aș investi în agricultura ecologică sau în terenuri de sport. Încearcă să găsești un loc liber la terenurile și sălile de tenis și fotbal din Constanța! Nu vei reuși. Cererea este foarte mare și programările se fac din timp. Interesul pentru practicarea sportului este în continuă creștere. Oamenii au nevoie de baze sportive, cu piste de atletism sau pentru patinaj cu role, terenuri de tenis, fotbal, handbal și panouri de baschet. Sunt convins că din asemenea investiții iese un bun profit.”Actorul Lucian Iancu tocmai ieșea cu o pungă de raci vii de la un magazin de pește. L-am luat direct: „Domnule Iancu, vă dau un milion de euro să-l înmulțiți. Spuneți-mi cum veți face!” Actorul s-a uitat la mine să vadă dacă joc teatru sau sunt nebun. Văzând că nu-i vorba nici de una nici de alta, m-a implorat: „Domnule, nu vreau milionul că mi-e frică! Mi-e groază să nu ți-l prăpădesc.”Am stat și m-am zvârcolit toată noaptea în pat, încercând să iau o decizie: agricultură, grădinițe sau terenuri de sport? N-am ajuns la nicio concluzie așa că, în zori, am trimis un e-mail în America: „Unchiule Johnny, nu știu cum e pe la voi în State, dar în România în orice ai investi, iese profit, doar dacă nu ești actor. Pentru început aș deschide câteva ferme agricole ecologice, un lanț de grădinițe și altul de terenuri de sport. Trimite-mi urgent patru-cinci milioane de dolari, din viitoarea moștenire, până nu-mi fură careva ideile!”