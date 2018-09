Un yacht de lux, nou-nouț, a fost distrus de incendiu

Yacht-ul de lux „Kanga”, recent construit, care urma să devină o stea în această lună, la Monaco și în spectacolul de la Cannes, a luat foc în dimineața de 9 septembrie 2018. Vasul era ancorat la Dubrovnik (Croația), la Marea Adriatică. Cele 13 persoane aflate la bord au fost evacuate și sunt în siguranță. Pompierii au intervenit și au reușit să pună focul sub control. Epava a fost dusă în portul Prapanto, lângă Dubrovnik. Suprastructura a fost distrusă de foc, iar corpul a fost grav avariat. Cauza incendiului este necunoscută.Yacht-ul are 490 tone registru brut, lungimea de 41 metri, a fost construit în 2018 la șantierul naval CCN din La Spezia, Italia, este înmatriculat sub pavilion Malta și asigură locuri pentru 12 persoane.