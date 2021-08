Un vis împlinit la pensie. Pasiunea pentru pescuit l-a făcut să investească într-o ambarcaţiune de familie

„Cât mai am aţă pe mosor vreau să-mi trăiesc mica plăcere”, ne-a mărturisit Aron Sergiu, senior pescar.





Ce înseamnă această pasiune şi de câţi bani ai nevoie, ne-a împărtăşit pescarul amator.





„Pentru început porneşti de la buget. De câţi bani dispui, începi să-ţi faci planuri. Înaintea acestei bărcuţe am avut una mai mică. Pentru început a fost exact cât îmi trebuia. În urmă cu câţiva ani am vrut să o schimb cu una ceva mai mare. Aproape doi ani am căutat-o şi când am găsit-o n-am mai stat pe gânduri. Se numeşte „Quicksilver week-end” şi are o lungime de 6,45 metri. Aşa cum îi spune şi numele este o barcă pentru familie de ieşit la sfârşit de săptămână”, ne-a dezvăluit pescarul pensionar.











A avea o barcă cât de mică implică nişte costuri, care nu sunt deloc de neglijat.





„Am luat barca cu un preţ foarte bun. Am dat pe ea 20.000 de euro cu tot cu padoc. La care am adăugat pe lângă motorul de 135 de cai putere încă unul de rezervă de şase cai, pentru că se ştie Marea Neagră este foarte schimbătoare, ca o femeie. Motorul mic m-a mai costat încă o mie de euro”, a socotit pasionatul de bărci şi pescuit.









Ca să nu depinzi de nimeni şi să porneşti pe valuri oricând doreşti mai ai nevoie şi de un permis pentru ambarcaţiune. Pentru Marea Neagră este nevoie de permisul Clasa C pe care îl obţii în urma unui examen şi costă în jur de 7 - 800 de euro. Ca să ieşi cu barca din raza portului îţi mai trebuie şi avize de la Poliţia de Frontieră.







Orice pasiune cu cheltuială se ţine



Exact şi în cazul nostru, dacă vrei să pescuieşti ai nevoie de alte documente, alţi bani, altă distracţie. Dacă pleci pe mare, la o partidă de pescuit, neapărat ai nevoie de permis de pescuit. Se eliberează online imediat accesând site-ul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA). Dacă pleci fără permis poţi încasa o amendă de 10.000 de lei. Iarna, barca de agrement trebuie pusă la iernat şi bine e să o scoţi din apă. O garare în spaţiul amenajat în ţarcurile administraţiei Marina Port Tomis costă foarte mult, aşa că e bine să te gândeşti ce faci cu ea pe timpul iernii. Şi vara, ca să ai locul asigurat la ponton plăteşti o taxă care nu este deloc mică. „În funcţie de lungimea bărcii costul este diferit. Eu pentru a mea plătesc 110 euro/lună şi beneficiez de apă şi curent electric. La ponton se leagă prietenii frumoase şi spiritul de întrajutorare este diferit decât pe uscat. Eu mai organizez partide de pescuit ca să-mi mai scot din cheltuieli, că nu este simplu dintr-o pensie să poţi duce un astfel de hobby. Spre exemplu o ieşire în larg mă costă benzina 130 de lei. Dacă vin cu cinci kilograme de peşte sunt mulţumit pentru că mă costă combustibilul la jumătate sau chiar mai puţin”, a adăugat Aron Sergiu.











Are şi o supărare. Cei care se ocupă cu reparaţiile bărcilor şi motoarelor au senzaţia că toţi sunt ultra bogaţi, iar dacă ai nevoie de ei, iau şi pielea de pe tine. Sigur, într-un stat normal, clasa de mijloc, chiar şi pensionarii ar putea să-şi permită să deţină o ambarcaţiune de agrement, nu ce se întâmplă la noi, când după aproape 40 de ani de muncă, pensia nu-ţi ajunge pentru un trai decent!





De când se ştie a fost pasionat de pescuit şi de bărci. Dar tumultul vieţii nu l-a făcut să-şi satisfacă această mică plăcere: să stea în mijlocul naturii şi să pescuiască. După ce a muncit o viaţă întreagă ca privat, la pensie s-a hotărât să-şi ia o barcă şi să se bucure de pasiunea din tinereţe.