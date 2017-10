Un tanc petrolier gigantic, în derivă de nouă zile, în Atlantic

Tancul petrolier „Sea King”, cu capacitatea de 318.669 tdw, a raportat că are probleme la motor și este în derivă încă din 26 iulie 2015, în Oceanul Atlantic, la aproximativ 110 mile vest de Portugalia. Nava a fost construită în 2005, este înmatriculată sub pavilion Bahamas și are manager o firmă din Grecia.