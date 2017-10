Un „Silicon Valley” la Cluj

Constituirea Cluj ITC Cluster, noul pol de creștere concentrat pe cercetare, inovație și servicii IT, a fost finalizată, a anunțat Ministerul Economiei. În cadrul lui sunt înglobate firme IT după modelul „Silicon Valley”.Cluster include 23 de companii, cu peste 3.000 de angajați, cu experiență în servicii financiare, telecom, farmaceutică, manufactură, retail, sector public, social media și dispozitive mobile. Misiunea Cluj ITC Cluster este: inițierea, promovarea și susținerea unor interese comune ale sectorului IT, a unor paradigme moderne în dezvoltarea afacerilor membrilor săi, precum și furnizarea de soluții și servicii informatice inovative.În centrul acestui proiect se află dezvoltarea Cluj Innovation City, un complex modern destinat companiilor din zona IT și de înaltă tehnologie.