Un român stabilit în Belgia ne propune sistemul de încălzire prin pardoseală cu Far infraroşii

Un român stabilit în Belgia ne propune sistemul de încălzire prin pardoseală cu Far infraroșii

În urma articolului „Până și lucrătorii din termoficare se decuplează de la încălzirea centralizată”, publicat în ediția din 5 iulie 2016, a cotidianului „Cuget Liber“, ne-a vizitat la redacție domnul Gabriel Geantă (48 de ani), fost component al echipei de polo „Steaua“.„Sunt unul dintre cei care au avut de suferit din cauza sistemului de încălzire centralizat și vreau să le prezint cititorilor ziarului dumneavoastră o soluție mult mai eficientă și mai rentabilă de încălzire a locuințelor, decât centralele de apartament cu gaze. Este vorba de sistemul de încălzire prin pardoseală cu Far infraroșii” - a spus interlocutorul.Trebuie precizat că Gabriel Geantă a plecat în Belgia, în 1994, în calitate de sportiv profesionist, pentru doi - trei ani. De dragul copiilor a rămas acolo. Se ocupă în continuare de sport, reușind să obțină o serie de performanțe în domeniu. Din 2008, a intrat în activitatea de construcții și și-a deschis propria firmă.„La un moment dat - povestește Gabriel Geantă - am intrat în contact cu sistemul de încălzire prin pardoseală cu Far infraroșii, produs care mi se părea că arată mult prea bine pentru a fi real și pe care l-am testat timp de doi ani. Nu am găsit nimic negativ.Principiul pe care se bazează e simplu: acest tip de radiații produc o agitație moleculară în mediu, din care rezultă căldura. Tehnologia este produsă în Coreea de Sud și a fost certificată de Institutul de Energie din Japonia, care atestă faptul că radiațiile au lungimea de undă între 3 și 16 microni. Această lungime de undă este supranumită „Radiația vieții”, pentru că e radiație solară pură și, totodată, echi-valentă cu radiația corpului uman, în stare sănătoasă.Având aceeași lungime de undă cu cea a organismului nostru, se crează procesul de rezonanță și radiațiile Far infraroșii pătrund până la 8 centimetri în corp, fapt ce con-tribuie la o serie de efecte benefice.Despre acestea găsiți sute de referințe pe Internet. Produsul se vinde peste tot în Europa, având certificarea CE și o mulțime de alte certificări. Eu am obținut exclu-sivitatea distribuirii acestui produs în Benelux, Cipru și România. Tehnologia de încălzire prin pardoseală constă dintr-o folie cu grosimea de 0,4 mm, care are opt straturi de material, doi electrozi de cupru cu argint, care asigură o conductibilitate perfectă, iar la mijloc un strat de carbon extrem de pur. Din combinația aceasta, coreenii au reușit să scoată radiații solare, în momentul în care e conectată la electricitate“.I-am atras atenția interlocutorului că alternativa prezentată de el este o soluție doar pentru problema încălzirii locuinței, nu și pentru încălzirea apei. Cei ce se debranșeză de la sistemul centralizat de încălzire preferă centralele de apartament cu gaze, întrucât rezolvă ambele probleme.„Pentru încălzirea apei există o soluție modernă: baterii cu boilere solare instalate pe blocuri. Având în vedere clima, românii pot beneficia de apă caldă gratis timp de opt - nouă luni pe an. În celelalte trei - patru luni, apa preluată la 30 de grade în boilerele solare va fi încălzită electric până la 50 de grade, cu costuri minime, în loc de a fi preluată de la 3 grade din rețea și încălzită cu o centrală pe gaze” - a explicat Gabriel Geantă.Printre avantajele majore ale sistemului, interlocutorul a amintit: căldura e produsă local și programată local, termostatele fiind instalate în fiecare cameră, fapt ce asigură o mare economie de electricitate; viteza de încălzire a unei camere e mare, 25 -30 de minute; prețul sistemului este foarte mic, încălzirea unui apartament de 50 de metri pătrați fiind rezolvată cu o investiție de până la 1.200 de euro; instalarea este mult mai simplă decât a unei centrale de apartament, nefiind nevoie să se spargă pereții, să se tragă conducte, să se scoată coșuri de evacuare în exterior; costurile de întreținere sunt zero; nu se pierde căldură, așa cum se întâmplă în cazul centralelor de apartament, care elimină o pare din energia termică produsă prin evacuarea aerului cald în exterior sau prin țevile din pereți; sistemul rezolvă problema încălzirii în zonele rurale, care au probleme cu aprovizionarea cu lemne și nu sunt conectate la gaze; este un produs terapeutic.Spațiul tipografic limitat nu ne permite să vorbim, mai pe larg, despre această metodă revoluționară de încălzire în spațiile închise (locuințe, instituții, spații comerciale și hale industriale). Interlocutorul nostru și-a exprimat intenția de a reveni la Constanța, pentru a organiza o conferință de prezentare, pentru cei interesați.