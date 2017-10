Un proiect destinat copiilor

Psihologul Adrian Gemănaru va alerga, în data de 24 septembrie, 100 km la cel mai cunoscut ultramaraton din Europa (Milau 100km - Franța) - pentru a aduna fondurile necesare implementării unui proiect unic în România - “Spațiul Senzorial”. Fiecare sponsor va dona 10 euro pentru fiecare kilometru alergat, iar fondurile strânse vor fi direcționate exclusiv pentru metoda terapeutică.Proiectul este inspirat din mediul înconjurător și realizat din materiale pe care natura le furnizează (nisip, piatră, lemnul, apă și flori) și îmbină mai multe terapii recunoscute la nivel internațional în recuperarea copiilor cu nevoi special (Autism, ADHD, sindrom Down, retard etc.). Avantajul principal al acestui tip de terapie este dat de faptul că natura interacțiunii este indirectă, iar copilul nu o percepe ca pe o comandă sau ca pe o sarcină de executat, întreaga activitate desfășurându-se în mod firesc.„Am participat la multe conferințe internaționale, discut zilnic cu psihologi din multe țări și încerc mereu să aduc în România metode care și-au dovedit eficiența și care vor ajuta la sprijinirea copiilor cu nevoie speciale. Printre acestea amintesc: delfinoterapia, covorul și camera senzorială, terapia canină, pictura cu degetele picioarelor sau participarea pentru prima dată a unui grup de copii speciali la un maraton internațional. Spațiul senzorial este, fără doar și poate, una dintre cele mai noi metode terapeutice practicate în România, iar anul acesta am primit un real ajutor din partea mai multor companii care înțeleg conceptul de responsabilitate socială: McDonalds, Geometry Global, Telekom, Prigat și Iulian Voevod. Fiecare sponsor va dona 10 euro pentru fiecare kilometru alergat de mine în ultramaratonul de 100 de km, iar toți banii vor fi direcționați pentru realizarea proiectului, deoarece sunt tot mai mulți copii care au nevoie de sprijinul nostru”, afirmă psihologul Adrian Gemănaru, președintele Centrului Terapeutic “Marea Neagră”.„Am ales să sprijinim această inițiativă, deoarece reprezintă o terapie nouă, care are șanse mari să îi ajute, mai târziu, pe cei bolnavi să se integreze mult mai ușor în societate, să își exprime sentimentele și opiniile pentru o comunicare eficientă cu cei din jur. Astfel, copilul care are acces la acest tip de terapie va deveni mai târziu adultul integrat în societate”, declară Ruxandra Voda, Director Comunicare Telekom Romania.Spațiul Senzorial cuprinde mai multe tipuri de terapie. Terapia în nisip este o metodă care folosește cutia de nisip pe post de scenă, iar păpușile reprezintă personaje de basm. La fiecare ședință de terapie, copiii își doreau să împingă limitele și să devină participanți direcți la povești, să intre pe scenă și să interpreteze diferite roluri. Au fost primele momente în care realizatorii proiectului s-au gândit că ar fi interesant să schimbe lada de nisip cu un spațiu mult mai mare, care să-i cuprindă pe toți copiii.Aleea senzorială cuprinde mai multe secțiuni, printre care: piatra de râu, bambus, lână, marmură, iuta, gazon, trunchiuri de copac, pe care copiii, însoțiți de terapeuți, trebuie sa meargă desculți.Fântâna Senzorială. La realizarea ei s-au folosit doar materiale inspirate din natură, precum: piatră, bambus, iar anul viitor iazul va fi populat de crapi japonezi.Grădina senzorială - care urcă pe verticală și își propune să dea un aer proaspăt și verde întregului concept. Întreg peisajul este decorat cu felinare din fasole, boabe de porumb, ardei iute, bostani în miniatură și nuci. Din întreg ansamblul nu lipsesc căsuțele de păsări și lampioanele.