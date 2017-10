Un portuar constănţean este membru al consiliului european de muncă al „DP World”

Un portuar constănțean este membru al consiliului european de muncă al „DP World”

Nicolae Diacu este președintele Sindicatului Terminal Sud, din cadrul companiei „Constanța South Container Terminal". Aceasta este parte a gigantului „DP World". Deși este foarte tânără, aflându-se în primul an de existență, organizația condusă de Diacu a reușit să semneze „un contract colectiv de muncă extraordinar, în comparație cu celelalte existente pe platforma portului Constanța", după cum susțin docherii din CSCT. Românul a fost nominalizat ca membru al consiliului european de muncă al „DP World" și a participat la prima reuniune din 2007. Organismul, înființat în urmă cu șapte ani, include reprezentanții managementului și ai sindicatelor din terminalele de containere, din Europa, ale „DP World". El are un rol consultativ în sistemul de decizie al concernului. Menirea sa principală este să ofere informații și soluții pentru rezolvarea problemelor economice și sociale din fiecare terminal și la nivel continental.