Un portcontainer german a fost eliberat printr-o operaţiune în forţă a US Navy

Un portcontainer german a fost eliberat printr-o operațiune în forță a US Navy

Sezonul musonilor s-a încheiat și, odată cu îmbunătățirea condițiilor de navigație, pirații somalezi și-au reluat activitatea în Golful Aden. Pe data de 8 septembrie 2010 au fost înregistrate trei atacuri asupra unor nave comerciale, unul soldându-se cu capturarea vaporului. Prima victimă a fost nava comercială de 6.375 tdw „Olib G” (construită în 1988), sub pavilion Malta. Potrivit EU Navfor (forța navală de intervenție a Uniunii Europene), nava se deplasa prin coridorul de securitate, din Golful Aden, recomandat de flotele de război care patrulează în zonă. „Olib G” a transmis semnalul de pericol, anunțând că o ambarcațiune suspectă se apropie de ea. După câteva încercări de a contacta vasul comercial, nava de război „USS Princeton” a trimis un elicopter în zonă. Pentru că echipajul său a observat doi pirați la bordul lui „Olib G”, nu s-a intervenit. La bordul navei capturate se află 18 navigatori, dintre care 15 georgieni și 3 turci. Un al doilea atac a avut loc împotriva portcontainerului german, de 735 TEU „Magellan Star” (7.933 tdw, construit în 2002), sub pavilion Antigua & Barbuda. Nava descărcase marfa în Indonezia și se întorcea din voiaj. Atacul s-a produs la ora 8 (timpul local), în Golful Aden, pirații reușind să urce la bord. Cei de pe „Magellan Star” au aplicat procedura recomandată în astfel de situații și s-au baricadat în cabine, solicitând ajutorul flotelor de război. Echipajul este format din 11 navigatori, dintre care 6 filipinezi, 2 ruși și câte un bulgar, polonez și ucrainean. Prima care a răspuns cererii de ajutor a fost o fregată turcească. Apoi, au sosit și navele americane „USS Dubuque” și „USS Princeton”. Flotila de război a rămas în apropierea portcontainerului, în așteptare, pentru a analiza situația și a stabili dacă se poate interveni fără a pune în pericol viața marinarilor de pe „Magellan Star”. În cursul zilei de joi, 9 septembrie, la ora 5, un comando de 24 de infanteriști marini americani, din cadrul unei unități expediționare a US Navy, a abordat nava „Magellan Star”. Forța de expediție a preluat controlul portcontainerului, echipajul și nava fiind, în prezent, în siguranță. Nu s-a tras niciun foc de armă, pirații fiind luați prin surprindere. 9 bandiți au fost făcuți prizonieri. Operațiunea de eliberare a fost aprobată de Robert Gates, secretarul de stat pentru apărare. Cea de-a treia navă atacată pe data de 8 septembrie este cargoul de 28.126 tdw „Miltiades” (construit în 1983), sub pavilion Jamaica. Încărcat cu îngrășăminte, acesta se îndrepta dinspre Suez spre India, având 23 de oameni la bord. Atacul a eșuat și cinci sau șase pirați au fost arestați. În prezent, „Miltiades” este liber și își continuă drumul.