Un portcontainer de 8.110 TEU a fost abandonat de echipaj în Oceanul Indian

Compania japoneză Mitsui O.S.K. Lines, Ltd, a anunțat în urmă cu câteva ore, că nava portcontainer MOL Confort a suferit o fisură și a început să ia apă, în timp ce se afla în marș dinspre Singapore spre Jeddah, în Oceanul Indian Ocean. Incidentul s-a produs în această dimineață, la ora 7 (ora locală), în condiții de vreme rea.Nava nu și-a mai putut continua drumul. O parte dintre containere au căzut peste bord, în mare sau au suferit stricăciuni în timpul evenimentelor. Întrucât starea navei s-a agravat continuu, cei 26 de membrii ai echipajului au fost nevoiți să o abandoneze, urcându-se în bărcile de salvare. În prezent, toți se află în siguranță pe navele venite în asistență.Mol Confort are 316 m lungime, 45 metri lățime, capacitatea de 8.110 TEU, a fost construită în 2008 și este înmatriculată sub pavilion Bahamas.