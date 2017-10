Un nou produs bancar pentru femeile patron

Sâmbătă, 12 Aprilie 2008

Eximbank a lansat un nou produs de creditare, dedicat IMM-urilor în care femeile sunt acționari majoritari sau administratori. Diferența față de creditele „normale” este dobânda, care este cu 5% mai mică decât cea a pieței. Dobânda redusă se aplică la creditele pentru investiții și creditele pentru activitatea curentă. Valoarea maximă a finanțărilor acordate este de 100.000 euro, pe o perioadă de cel mult un an (activitate curentă) sau cinci ani (investiții). Mai mult, femeile manager nu trebuie să prezinte garanții și nici nu plătesc comision de analiză a dosarelor. Produsul „Eximbank” vine în completarea programului național multianual de dezvoltare a culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager, derulat de Ministerul pentru IMM-uri (MIMMCTPL). Programul are un buget previzionat de 2 milioane lei. În plus, creditul pentru femeile manager ar putea fi accesat și de tinerele patroane care finalizează trainingul din cadrul programului START, derulat tot de MIMMCTPL, care are un buget de 4 milioane lei. După încheierea primei faze a START, cea de training, în etapa următoare vor fi sprijinite financiar cele mai bune planuri de afaceri ale cursanților, cu maximum 20.000 lei nerambursabili și un credit bancar de 10.000 euro. Creditul cu dobândă redusă ar putea fi folosit pentru dezvoltarea afacerii în primul an, minimalizând costurile patroanelor.