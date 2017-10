Un nou impuls dat creditării, începând de azi

Începând cu data de 1 aprilie, rata dobânzii de politică monetară a fost redusă de la nivelul de 2,25% pe an de la 2% la sută. Decizia BNR are menirea de a încuraja creditarea.Tot de astăzi se aplică îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/-1,75 puncte procentuale de la +/-2,00 puncte procentuale. În consecință, începând cu data de 1 aprilie, rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se va reduce la 3,75% pe an de la 4,25%, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 0,25%.