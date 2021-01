Un nou bir pentru agenţii economici. „Să nu fim toţi puşi în aceeaşi oală!”

„Activitatea pe care o desfăşor nu produce niciun deşeu. Am o firmă de IT şi doar pentru că sunt agent economic, lucrez de acasă, sunt obligat să fac contract de pază, acum şi contract de mediu. Este o aberaţie. Ar fi trebuit să se facă o deosebire între codurile CAEN. Nu toţi producem cartoane, hârtii, plastice etc. Să nu fim toţi puşi în aceeaşi oală”, ne-a declarat, la fel de supărat Alin Ionescu, administrator firmă IT.





Dacă ne gândim, că lunar micii afacerişti trebuie să scoată din buzunar până la 1.000 de lei cu toate contractele şi utilităţile, la care se adaugă chirii, impozite şi salarii, te întrebi dacă n-ar fi bine să lucrăm toţi la stat. Că oricum eşti plătit şi nu-ţi cere nimeni contract de performanţă!





Se pare că a încerca să fii pe picioarele tale este un impediment pentru cei care ne conduc, din moment ce nu ştiu cum să facă viaţa mai complicată micilor întreprinzători. Primăria a anunţat recent care sunt obligaţiile agenţilor economici, ce taxe au de plătit şi, ce surpriză îi aşteaptă. Astfel, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate s-a majorat cu o cotă de 10,4%, iar vizarea Avizului program de funcţionare costă anul acesta 111 lei. Şi pentru că deşeurile reciclabile trebuie colectate selectiv, agenţii economici au nevoie de încă un contract. Tot în comunicatul Primăriei se spune că, „la eliberarea actelor administrative vizate, trebuie să prezinte dovada deţinerii contractului de colectare deşeuri reciclabile încheiat cu un operator economic autorizat”. Mulţi antreprenori se întreabă, de ce nu este suficient contractul încheiat cu firma de salubritate constănţeană, care face fix acest lucru. Nu firma de salubritate trebuie să strângă gunoiul selectiv? De ce mai este nevoie de încă un contract cu o firmă care colectează deşeurile reciclabile, autorizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Constanţa (ANPM), sunt printre întrebările agenţilor economici, nemulţumiţi că nu ştiu ce au de făcut, iar comunicarea între instituţiile abilitate să ofere răspunsuri, lasă de dorit.Agenţii economici spun că era bine să fie informaţi că au de încheiat un nou contract, nu să fie puşi în faţa faptului împlinit. Explicaţia este că România trebuia să-şi rezolve problema reciclării deşeurilor selective de mulţi ani. Dar cum guvernanţii au fost ocupaţi cu alte probleme, România iar a rămas ultima ţară din Uniune care nu şi-a aliniat legislaţia la normele europene. Potrivit Directivei Executivului european (2008/98/CE), ţara noastră a avut termen până în decembrie 2020 să facă ceva în acest sens, după care va putea fi amendată cu până la un milion de euro pe zi. De aici şi graba responsabililor locali de a implementa heirupistic noua normă care ar fi trebuit realizată până acum. Pe site-ul ANPM se poate accesa lista operatorilor economici care colectează deşeurile de ambalaje, unde găsiţi 115 colectori cu care puteţi încheia contractul. Unii dintre agenţii economici cu care am stat de vorbă şi care nu sunt „mari producători de deşeuri reciclabile” sunt nemulţumiţi de noul contract. „Eu primesc pe săptămână o cutie mare de carton cu alte cutii mai mici. Câteva pungi de plastic, şi ceva hărtie. Pentru atâta lucru nu vine nimeni să-mi colecteze marele deşeu. Dacă fac un contract de mediu şi îl duc personal la firma de reciclare, de ce trebuie să mai plătesc la Polaris, care astfel nu mai are obiectul muncii? Pentru ce trebuie să dau bani pentru două contracte?”, ne-a spus, mâhnit Dragoş Mitran, administrator magazin optică medicală.