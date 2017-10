Un navigator român este abandonat într-un port din Yemen

Sindicatul Liber al Navigatorilor s-a adresat Ministerului Afacerilor Externe, Direcția Relații Consulare, solicitându-i să intervină pentru repatrierea navigatorului Ioan Petrariu. Acesta a fost abandonat pe nava „Great Star”, acostată în portul Al Hudadah, din Yemen, alături de 15 marinari din Filipine. Echipajul trăiește în condiții dramatice. Agentul de crewing Status Maritime Services SRL a confirmat că este gata să achite costurile cu repatrierea, dacă aceasta va putea fi efectuată.Ioan Petrariu este angajat fitter pe nava „Great Star”, sub pavilion Panama. A fost recrutat prin intermediul companiei de crewing Status Maritime Services SRL, în luna iunie 2015. Ruta navei a fost modificată și, în luna septembrie, a ajuns în Yemen, unde se gă-sește și în prezent.Agentul de crewing a amânat debarcarea lui Petrariu până săptămâna trecută, când marinarului i s-a comunicat că nu se mai poate face nimic pentru el.La bord situația este critică, condițiile de muncă și viață fiind departe de prevederile Convenției interna-ționale MLC 2006. Nava nu mai are energie electrică, alimentele sunt alterate, nu sunt asigurate condițiile minime de igienă și sanitare. Din cauza conflictelor militare armate, viața echipajului este în pericol.Potrivit SLN, marinarul nu este membrul său și nici al ITF. La plecarea din țară nu a solicitat informații sindicatului despre navă, iar la momentul terminării contractului nu a raportat niciunei autorități din România că vrea să fie repatriat. Agentul de crewing nu s-a îngrijit de repatrierea la timp a navigatorului și nu a cerut ajutorul autorităților române pentru repatriere. Atât marinarul, cât și familia sa sunt extrem de îngrijorați.Singurul lucru pe care îl poate face sindicatul în aceste împrejuri este să ceară ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, care are obligația să intervină în sprijinul cetățenilor români aflați în dificultate, în afara granițelor țării.Cu acest prilej, Sindicatul Liber al Navi-gatorilor reiterează ideea ca actul normativ de autorizare a agențiilor de crewing să fie modificat. Acesta trebuie să asigure o protecție reală a navigatorilor români, în sensul că trebuie să fie recrutați și trimiși numai pe nave care au contracte colective de muncă conforme MLC 2006, care asigură condiții de muncă și viață la standarde ITF, afirmă Adrian Mihălcioiu, liderul SLN.