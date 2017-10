Un marinar român se zbate între viaţă şi moarte

Într-un spital din Benin

Un marinar român se zbate între viață și moarte

Un navigator român, ofițer 1 mecanic pe o navă portcontainer care aparține unei companii germane, este internat într-un spital din Cotonou, Republica Benin, de peste o săptămână. Abia după șase zile l-a văzut un specialist care a stabilit diagnosticul: abces renal. Netratat la timp, acesta poate produce complicații ce pot provoca decesul.„Compania a dat asigurări familiei că face tot ce se poate pentru navigator. La fel spun și asiguratorii, dar, efectiv, nimeni nu face nimic, susți-nând că așteaptă ca medicii să se pronunțe dacă bolnavul poate fi transportat.Spitalul nu are condiții să-l trateze. Cu cât navigatorul rămâne mai mult în acel loc, starea lui se va înrăutăți și cu atât mai puțin va fi transportabil. Viața lui este pusă în pericol. Are un diagnostic clar și ar trebui dus, cu un avion, la un spital din Africa de Sud, țară care se află la o distanță de numai trei ore” - spune Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Nava are un contract colectiv de muncă sub standardele internaționale. Navigă numai prin zonele din Africa și țările arabe, o piață permisivă pentru navele sub standard, ocolind porturile țărilor civilizate. „În ultimii doi ani, această navă a navigat doar în Golful Persic și Africa de Vest, unde sunt conflictele și riscurile cele mai mari de boli, de atacuri armate și piraterie” - afirmă liderul SLN.În România, nimeni în afară de familie nu se zbate pentru viața navigatorului. Statul român, după cum se știe, are alte urgențe. Președinția și Parlamentul se dau de ceasul morții să nu fie executate bunurile condamnatului Voiculescu și să fie evacuate Antenele.„Din păcate, navigatorul nu este membru de sindicat și nu a venit să ceară informații la SLN înainte de a pleca în voiaj, să afle pe ce navă se va îmbarca. Familia ne-a contactat acum și i-am oferit informații. Mai mult nu putem face. Este necesară o intervenție profesionistă, care presupune costuri. SLN nu se poate implica material, navigatorul nefiind membru de sindicat. Sunt numeroase cazurile de navigatori aflați în situații disperate, care nu erau membri de sindicat și nu știau ce să facă. S-au întâmplat tragedii, pentru că familiile nu au putut interveni. Orice navigator ar trebui să știe că nu se poate lăsa numai pe mâna companiei la care lucrează, că trebuie să aibă pe cineva care să-l sfătuiască, să-l reprezinte, să intervină prin orice mijloace, inclusiv financiare, și să-l apere la nevoie” - a declarat Mihălcioiu.