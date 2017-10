Un marinar accidentat pe o navă grecească e împiedicat să-şi cunoască drepturile

7

Cel implicat

Din cele relatete de doamna Chioveanu Anda, pot dovedi ca afirmatile sunt mincinoase. Da am facut 3 contracte cu agentia de crewing "..." condusa de doamna Chioveanul Anda (toate de peste 6luni la aceeasi compaine de shipping). Compania angajatore din Grecia, cere doare ETO din Romania. Nu poate fi vorba despre nici un fel de relatie intre mine si compania din Grecia. Este adevarat ca am fost operat in Spitalul Judetean Constanta (la sectia de chirugie plastica si reparatorie) pe cheltuiala statului Roman. Eu platind taxe statului grec, aveam dreptul sa aleg o clinica privata platita din bani armatorului grec.Trebuie sa spun ca am suferit accidentul pe data de 11.03.2017, am fost trimis la un medic generalist in Vancouver pe data 13.03.2017 (care recomandat repatriere si repausul maini 2-3luni vazand rana deschisa si durerile pe care le aveam). Medicul din Vancouver,Canada nu m-a trimis la un medic specialist. Oare de ce? Dupa insistentele mele in data de 17.03.2017 am fost debarcat. Din data de 20.03.2017 si pana azi 06.06.2017 am dovezi medicale(cu toate procedeele la care am fost si sunt supus in Romania). In ceea ce priveste suma mentionata de doamna Chioveanu Anda (5000 euro) nu am cerut decat contractul colectiv de munca. Vazand ca nu gasesc intelegere la doamna Chioveanu am fost nevoit sa bat la usa Sindicatul Liber al Navigatorilor. Am fost primit imediat de liderul SLN si ITF domnul Adrian Mihalciou care mi-a ascultat povestea in intregime (eu ne fiind membru de sindicat - o mare greseala a mea). Dumnealui a inceput sa caute soluti ca eu sa imi primesc compensatiile care mi se cuvin. Pe aceasta cale tin sa ii multumesc domnului Adrian Mihalciou. Pe doamna Anda Chioveanu o rog frumos sa aiba intelegere si consideratie pentru situatia medicala in care ma aflu din data 11.03.2017! Nu doresc de la firma de shipping decat drepturile care sunt stipulate in contractul colectiv de munca. Nu in ultimul rand pot dovedi o alta afirmatie mincioasa ca nu as fi fost dorit la bordul navelor de sefi mecanci (am caracterizari/documente de la sefi mecanci cu care am lucrat). Va multumesc pentru articolul din ziarul dumneavoastra!