Un leu mai slab, bucuria exportatorilor constănţeni

Un leu mai slab, bucuria exportatorilor constănțeni

Constănțenii de rând cu siguranță au început să simtă la portofel deprecierea leului din ultimele zile. Persoanele care au rate la bănci în euro au scos din buzunare săptămâna aceasta, pentru plata lor, mai mult ca niciodată. De exemplu, un constănțean care și-a achitat o rată de 200 de euro pe 17 ianuarie a plătit cu 22 de lei mai puțin decât ieri. De asemenea, plătim mai mult la facturile telefonice, iar deprecierea leului se vede, fără doar și poate, și în prețul bunurilor din import.Deprecierea leului nu este însă o mare surpriză pentru mediul de afaceri și nici o problemă chiar foarte mare. „Este o depreciere cum au mai fost și altele. Nu e nicio surpriză. Economia României este în groapă și eram siguri că ne așteaptă și asta“, a precizat directorul general al Romned Port Operator, Sorin Greavu, cel care mai spune că această depreciere este oglinda economiei românești. „Dacă ești exportator, te avantajează (n.r.: deprecierea leului), dacă ești prestator de servicii în România, așa cum suntem noi, și încasezi lei, nu“, a precizat Sorin Greavu.Pe de altă parte, Djordje Krkljus, general manager Silotrans, a precizat că deprecierea leului afectează, într-un fel sau altul, pe toată lumea.Puțini sunt însă aceia, dintre directorii companiilor din Constanța, ce pot spune exact, în cifre, care vor fi efectele pe termen mediu și lung, fie ele negative sau pozitive, ale unui leu atât de slab în raport cu euro.Deprecierea leului vs. secetăMarii agricultori din Constanța care ajung să exporte cereale nu se pot plânge de actualul curs leu - euro, dar această chestiune oricum pălește în fața problemei ce ține de precipitații. „Pentru exportatori e convenabil, dar pentru producătorii care au proiecte europene e o mare problemă. Sperăm să treacă anul acesta cu bine. Și așa seceta face ca speranțele noastre să fie destul de deșarte. Avem doar 100 de mililitri de apă pe metru pătrat. Exportatorilor direcți le cade bine această depreciere a leului, dar acolo unde contractele sunt făcute în euro nu are afect. Încurajează puțin exporturile, dar totuși nu are un impact foarte mare“, a precizat președintele Asociației producătorilor agricoli privați de cereale și plante oleaginoase Constanța, Gheorghe Lămureanu.Pe de altă parte, producătorii locali de produse alimentare, de exemplu, spun că fluctuațiile de curs nu îi afectează direct, și asta deoarece se aprovi-zionează cu materie primă din România.v v vMiercuri, cursul de referință anunțat de Banca Națională a României a fost de 4,4463 lei/euro, înregistrându-se astfel cel de-al patrulea maxim istoric consecutiv. Ieri, moneda națională a recuperat puțin teren - BNR a anunțat un curs de referință de 4,4435 lei/euro - însă această apreciere este aproape insesizabilă.