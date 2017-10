Un ferry-boat cu 830 de pasageri a intrat în coliziune cu o navă ro-ro

Pe data de 26 decembrie 2011, ferry-boat-ul de mare viteză „Osman Gazi 1", care se deplasa între porturile Yenikapi, din Istanbul, și Guzelyali, din Bursa, a intrat în coliziune cu nava ro-ro „UND Ege”, în Marea Marmara, fiind aproape să se răstoarne.La bordul ferry-boat-ului se aflau 830 de pasageri și 150 de vehicule. În urma incidentului, în rândul pasagerilor s-a instalat panica.„Osman Gazi 1"a revenit în portul Yenikapi după accident, unde pasagerii au fost debarcați. Nava nu a suferit stricăciuni majore. Căpitănia portului Istanbul investighează accidentul, a cărui cauză pare să fie o eroare umană.Ferry-boat-ul „Osman Gazi 1" a fost construit în 2007 și este înregistrat sub pavilion Turcia. Ro-ro-ul „UND Ege” are 26.469 tone registru brut, a fost construit în 2001 și are pavilion turcesc.