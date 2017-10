În Năvodari,

Un fermier riscă anularea contractului din cauza intereselor de la nivel local

Vasile Tănase este unul dintre asociații fermei de îngrășare a suinelor, S.C. Elis Trading S.R.L., din orașul Năvodari. Ferma, însă, nu își poate începe activitatea din cauza intereselor ce au apărut la primăria orașului. El susține că „primarul Matei Nicolae refuză să semneze procesul verbal de recepție finală”, pentru a obține, mai departe, autorizațiile de mediu și ultima tranșa de la SAPARD. „Riscul major pentru firmă este anularea contractului de finanțare”, a declarat Vasile Tănase pentru Cuget Liber. Investiția, conform autorizației SAPARD, este de 1.302.113, 99 lei, bani investiți în partea de construcții. Valoarea totală a contractului este de 2.169.755 RON la care se adaugă alte cheltuieli neeligibile. Certificatul de urbanism a fost primul document eliberat și avizat pe 2 octombrie 2006, iar autorizarea de construcție a dat undă verde începerii lucrărilor la ferma de îngrășare a suinelor din Năvodari. Ambele au fost eliberate de primărie, în termenele prevăzute de proiectul înaintat la SAPARD. A urmat recepția finală, ce a consemnat executarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, conform proiectului și plătirea taxelor de executare a construcției. Procesul verbal de regularizare a taxei pentru autorizația de construire a fost avizat și eliberat la data de 11 septembrie 2008 iar 4 zile mai târziu a depus actul pentru eliberarea procesul verbal de recepție finală. Procesul verbal de recepție finală este realizat de arhitectul-șef și trebuie semnat de primar. Termenul de eliberare a actului este de maxim 30 de zile. „Am mers zi de zi la primărie și am așteptat primarul să semneze procesul verbal. Mai mult, la sfârșitul lunii septembrie, după lungi așteptări, am reușit sa vorbesc cu primarul Matei Nicolae. Acesta a zis că nu o să semneze procesul verbal, motivând că nu mai e de acord cu proiectul, iar consiliul local ia în calcul construirea unui cartier rezidențial pe acel teren.” Problema este cu atât mai gravă pentru întreprinzătorul constănțean cu cât termenul de obținere a avizelor și de terminare a proiectului este de 30 octombrie 2008, conform contractului. Data inițială era de 30 septembrie, însă din cauza problemelor apărute la nivel național și suspendării plăților SAPARD de către Uniunea Europeană a fost prelungit termenul încă o lună. „Problema e de timp! Eu am nevoie de semnătura primarului pe procesul verbal și autorizațiile de mediu până pe 30 octombrie 2008. Neobținerea acestora înseamnă automat sistarea finanțării și anularea contractului”, a declarat asociatul Elis Trading. Am încercat să luăm legătura și cu primarul orașului Năvodari, Matei Nicolae, însă acesta nu a putut fi găsit până la sfârșitul zilei.