Un cargou vietnamez s-a scufundat în urma coliziunii cu o navă britanică

Pe data de 25 ianuarie 2016, cargoul de mărfuri generale „Dong Thien Phu Silver” a intrat în coliziune cu nava de aprovizionare off-shore „Ocean Osprey”. Incidentul s-a petrecut în apele statului Myanmar. În urma coliziunii, cargoul s-a scufundat. Centrul de căutare și salvare pe mare din Myanmar a reușit să-i salveze pe cei 14 membri ai echipajului vietnamez.„Dong Thien Phu Silver” avea capa-citatea de 3,762 tdw, fusese construit în anul 2008 și era înmatriculat sub pavilion Vietnam.„Ocean Osprey” are capacitatea de 2.200 tdw, a fost construită în 2014 și este înmatriculată sub pavilion britanic.