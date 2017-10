Un cargou japonez s-a scufundat în urma coliziunii

Cargoul de mărfuri generale „Yamato Maru NO. 8”, încărcat cu pietriș, s-a ciocnit cu cargoul „Hosho Maru”, în noaptea de 15 iulie 2016, în Marea Japoniei, la aproximativ 2 mile marine de insula Ueshima. În urma coliziunii, „Yamato Maru NO. 8” s-a răsturnat și s-a scufundat. Dintre cei trei membri ai echipajului, unul a dispărut, unul a murit la spital, iar altul a fost rănit ușor.„Yamato Maru NO. 8” avea capacitatea de 600 tdw, fusese construit în 1989 și era înmatriculat sub pavilion Japonia. „Hosho Maru” are 1.630 tdw, a fost construit în 2008 și navigă sub pavilion Japonia.