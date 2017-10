Un business cu gust de savarină, pus pe picioare cu bani europeni

Că mulți sunt aceia care au reușit să pună pe picioare business-uri mai mult decât profitabile, ajutați și de fondurile europene nerambursabile, nu contestă nimeni. Totuși, ai nevoie de multă răbdare, experiență și voință cât cuprinde, un capital frumos și… nervi de oțel. Cam aceasta este descrierea și unui beneficiar constănțean care, în urmă cu mai bine de doi ani, a depus un proiect, ce a îndeplinit toate condițiile schemei de ajutor de stat pentru stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole, aferentă măsurii 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”. Vorbește deschis despre investiția sa, despre câți bani a cheltuit, cum l-au ajutat fondurile europene nerambursabile și se mândrește cu ceea ce va deveni, probabil, unul dintre laboratoarele apreciate de patiserie - cofetărie din Constanța. Are însă un mare regret. Dacă afla mai din timp, ar fi depus un proiect și pentru ridicarea construcției de peste un milion de euro. Totul a pornit acum 4 ani. „La început, am zis că e o joacă, dar ulterior mi-am dat seama că nu e așa. A fost o muncă titanică. Aveam pregătiți niște bani și am zis să fac un mic laborator, dar văzând normele europene cu toate cerințele, mi-am dat seama că sunt depășit și a trebuit să apelez la împrumuturi bancare, la firme de consultanță pentru obținerea unor fonduri europene”, povestește Ion Munteanu, acum, când mai sunt doar trei săptămâni până la deschiderea cofetăriei și laboratorului său, Crizantema. Spune că, fiind de mic în această meserie, știe și care sunt neajunsurile și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești în acest domeniu, așa că nu a avut nevoie de mulți specialiști. „Mari proiectanți sau mari sfătuitori nu am avut. 90% este numai opera mea și 10% opera arhitecților care au pus temelia”, a precizat beneficiarul. Având în vedere că a fost declarat eligibil, se poate spune că a făcut o treabă bună, mai ales că vorbim de o investiție de aproximativ 1,5 milioane euro, cu 250.000 euro fonduri europene nerambursabile. Proiectul a constat de fapt în achiziționarea unor utilaje și echipamente moderne și performante, specifice industriei alimentare, pentru obținerea produselor de cofetărie - patiserie, a produselor zaharoase și a înghețatei, dar și a unor utilaje noi necesare obținerii apei calde menajere din surse de energie regenerabilă, potrivit reprezentanților Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Mai exact, din finanțarea nerambursabilă, au fost achiziționate instalații frigorifice noi, mixere și malaxoare de ultimă generație, mese de lucru, ventilocon-vectoare, precum și ascensoare pentru materiale. De asemenea, tot din bani europeni, s-a achiziționat și centrala termică, vitrinele pentru înghețată și cofetărie, chiuvetele cu senzor, cazanele, iar lista poate continua.