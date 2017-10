Un bloc din Hârşova ce stă să cadă, renovat anul acesta

1

Lucian

Nu are cum sa fie consolidat, din simplul motiv ca este fabricat din placi prefabricate. Trei din blocurile de acolo P1, P2 si P3 au fost construite din caramida cu infrastructura solida si nu vor cadea nici peste inca 20 de ani, doar fatadele le-au fos afectate de trecerea timpului. Cel de-al patrulea P4, a fost construit in anii comunismului, mult mai tarziu decit cele tre mentionate, pentru gazduirea temporara a muncitorilor care lucrau la santierul naval ,acesta urmind sa fie dezafectat dupa terminarea lucrarilor. Cum nu s-a mai terminat santierul, din cauza revolutiei, noile conduceri nu au tinut cont de faptul ca edificiul a fost proiectat sa fie temporar si l-au si introdus in circuitul urban permanent. Asa ca astazi degeaba se incearca renovarea acelui bloc, nu sint decit proiecte menite sa duca anumite sume de bani catre anumite firme. Blocul trebuie demolat si construit unul nou, pe principii moderne.