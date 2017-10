Un bancomat din Germania îi întreabă pe clienţi dacă sunt români

Un bancomat din Germania îi întreabă pe clienți dacă sunt români

Ştire online publicată Miercuri, 09 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un bancomat al Volksbank din Konstanz, un oraș german de la granița cu Elveția, a avut timp de mai bine de două zile o defecțiune curioasă, el confruntând fiecare client care voia să schimbe bani cu o întrebare indiscretă: „Locuiți în România?”, relatează cotidianul Südkurier. Automatul de schimbat bani de la subsolul complexului comercial Lago din Konstanz „s-a comportat ciudat în ultimele două zile și a avut o defecțiune de-a dreptul penibilă”, scriu jurnaliștii de la Südkurier, care s-au deplasat la fața locului pentru a verifica dacă, într-adevăr, mașinăria punea o asemenea întrebare indiscretă. Drept dovadă, ei oferă și o fotografie în acest sens, cu ecranul bancomatului, clientul putând să aleagă răspunsul Da sau Nu la întrebarea „Locuiți în România?”. „Clienții complexului comercial Lago dau din cap, zâmbesc amuzați sau sunt revoltați. Înainte să poată introduce, de exemplu, franci elvețieni în automatul de schimb, fiecare este întrebat, încă de sâmbătă, dacă locuiește în România. Martori oculari și o încercare a jurnaliștilor Südkurier confirmă această practică neobișnuită a bancomatului”, arată articolul. Filiala Volksbank a informat că luni după-masă, de la ora 16:15, automatul a fost scos din funcțiune și că a fost dus la verificări. Directorul filialei Roger Winter a respins ideea că instituția pe care o conduce ar fi introdus în mod voit această întrebare în sistemul de funcționare al automatului. Potrivit lui Winter, banca nu are niciun interes legat de naționalitatea celor care folosesc bancomantul. „Orice formă de naționalism ne este străină”, a asigurat directorul Volksbank. Potrivit jurnaliștilor germani, banii puteau fi schimbați absolut normal și dacă un client răspundea Da la întrebarea privind România. Cu toate acestea, comentează jurnaliștii, întrebarea oricum nu are niciun sens, din moment ce fiecare poate să răspundă cum dorește, fără să poată fi verificat. Directorul Roger Wintern nu exclude ca întrebarea să fi apărut ca urmare a unei intervenții a unui angajat al firmei care întreține și operează automatele Volksbank. Mai exact, se pare că o altă bancă ar fi dorit să instaleze acest sistem pentru a afla, din obiective statistice, câți clienți români are. Angajatul firmei de întreținere ar fi confundat bancomatele. „Așadar, se pare că la mijloc este o confuzie pentru care îmi cer scuze”, a spus Winter. Südkurier remarcă faptul că „indiscreția” bancomatului intervine în contextul în care jignirile la adresa românilor „au stârnit valuri puternice în presă”. Premierul landului Rhenania de Nord-Westfalia, Jürgen Rüttgers, a declanșat indignare după ce a afirmat în repetate rânduri că lucrătorii români sunt leneși și incompetenți. Potrivit directorului Roger Winter, această coincidență ar fi cu totul întâmplătoare. Winter exclude posibilitatea ca un hacker cu un simț mai ciudat al umorului să fi inter-venit în rețeaua bancară. (NewsIn)