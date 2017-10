Un an cu Turkish Airlines în Constanţa! Ce zboruri operează compania

Un an cu Turkish Airlines în Constanța! Ce zboruri operează compania

În această lună, Constanța împlinește un an de când Turkish Airlines efectuează operațiuni din Constanța. În acest prim an de colaborare, compania aeriană a transportat aproximativ 18.000 de pasageri către Istanbul și de la Istanbul către cele 254 de destinații pe care compania le are în întreaga lume.Din analiza efectuată de reprezentanții Turkish Airlines aflăm faptul că 45% dintre pasageri zboară către Istanbul și alte destinații interne, în timp de 55% au conexiuni către alte destinații internaționale. Pe o scară globală, în 2013 Turkish Airlines a transportat circa 48 milioane de pasageri, iar pentru 2014 se estimează o creștere importantă, la un total de 60 de milioane de pasageri, mai ales că, lunar, numărul călătorilor crește cu aproximativ 10%. Zborurile regulate se efectuează cu aeronave Boeing 737-700/800/900 și Airbus 319/320.Vorbind la nivel global, Turkish Airlines este pe locul întâi în lume în termen de destinații țară, locul patru în lume și prima din Europa în ceea ce privește destinații oraș. În ceea ce privește numărul de pasageri, Turkish Airlines este cotat ca fiind prima în Turcia, a doua în Europa și a șaptea în lume.Unele dintre noile destinații deja deschise în acest an în rețeaua Turkish Airlines în continuă expansiune includ Montreal, Varna, Boston și Rotterdam, în timp ce alte destinații sunt programate a fi deschise până la sfârșitul anului și includ, dar nu se limitează la Pisa, Atlanta, Bogota, Caracas, Venezuela, Manila, Mexico City și San Francisco.„Ne străduim să fim cei mai buni, iar scopul nostru principal este de a oferi servicii excelente clienților si o experiență de zbor excepțională, iar eforturile noastre au fost recunoscute la nivel mondial cu premii prestigioase”, explică reprezentanții Turkish Airlines.Timp de trei ani la rând, Turkish Airlines a primit titlul de „Cea mai bună companie aeriană din Europa”, la Premiile Skytrax, împreună cu premiul de „Cel mai bun Catering Business”. La Premiile pentru Excelență ale Industriei Aviatice CAPA, Turkish Airlines a fost numit „Lider în Aviație al Anului”.În prezent, Turkish Airlines desfășoară zboruri în zilele de marți, miercuri, vineri și duminică. Noul program de zbor de vară este duminică și marți, TK 1049 - Ist-Cnd-Var-Ist și miercuri și vineri, TK 1051 - Ist-Var-Cnd-Ist.