UMC: Eveniment academic privind egalitatea de gen în transportul maritim

Astăzi, 20 noiembrie 2020, între orele 11.00-13.30, Universitatea Maritimă din Constanța, alături de partenerii săi instituționali (universități de marină din Turcia, India și Filipine, asociația profesională WISTA Romania, ITF Romania- Sindicatul Liber al Navigatorilor, Asociația Comandanților de Navă din România, Centrul European pentru Responsabilitate Socială, Philippine Association of Extension Program Implementers (PAEPI), Maritime-SheEo (India), SheFarers (Turcia), Women in Maritime Philippines - WIMAPHIL, TECHNIUM Science și gCaptain) organizează evenimentul academic internațional de tip focus group „The role of the European Commission, IMO and ILO for empowering gender in maritime”. Evenimentul este disponibil publicului larg pe site-ul www.maritimeconferences.online.







Universitatea Maritimă din Constanța este recunoscută pe plan internațional ca fiind o instituție de referință în domeniul cercetării științifice a egalității de șanse din sectorul maritim. Din 2017, UMC a fost liderul de proiect al studiului internațional de egalitate de gen în educația maritimă GECAMET, finanțat de Asociația Internațională a Universităților de Marină (IAMU), la care au participat universități de marină din Australia, Canada, Norvegia, Spania, Filipine, Ghana și Coreea de Sud.







Scopul evenimentului de vineri constă în colectarea opiniilor membrilor din sectorul maritim (navigatori, companii, asociații, mediul academic si de cercetare etc.) cu privire la acțiuni necesare rezolvării inegalității de șanse din sector, așteptate de la decidenții internaționali: Comisia Europeană și agențiile inter-guvernamentale ale ONU. Opiniile colectate vor fi transmise departamentelor speciale ale Comisiei Europene – DG MOVE, International Maritime Organisation și International Labour Organisation, sub forma propunerii „Joint IMO-ILO-EU Agenda of Change for Women Empowerment in Maritime”. Propunerea reprezintă o inițiativă de comunicare publică, venită din partea navigatorilor, angajatorilor, mediului academic și asociațiilor de profil, destinată către factorii de decizie (Comisia Europeană și agențiile interguvernamentale ONU și CE) cu privire la acțiuni urgent necesare pentru egalitate de șanse în domeniul maritim. Evenimentul se desfășoară în contextul în care, până în momentul de față, nu există acțiuni vizibile concrete de colaborare între agențiile interguvernamentale ale ONU (IMO, ILO) și Comisia Europeană pentru îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă SDG 5 – Egalitate de gen.







Pentru elaborarea propunerii „Joint IMO-ILO-EU Agenda of Change for Women Empowerment in Maritime”, membrii sectorului maritim pot trimite în continuare, până la data de 1 Decembrie 2020, propuneri de acțiuni privind egalitatea de șanse în domeniul maritim, destinate decidenților internaționali (Comisia Europeană, IMO și ILO) sub formă de scurte înregistrări video de aprox. 60 secunde în limba engleză. Propunerile trebuie trimise la adresa wista.romania@gmail.com.