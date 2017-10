Umanitara Albă, caravana care a readus speranţa în sufletul sinistraţilor

Umanitara Albă, caravana care a readus speranța în sufletul sinistraților

Este duminică, ora 4.00, -12 grade Celsius. Parcarea unei stații peco din nordul Constanței brusc se animă. Zeci de mașini puternice, de teren, printre care s-a rătăcit și o autoutilitară, își fac apariția. Din ele coboară 90 de constănțeni pregătiți parcă pentru o zi în Siberia. Încep să circule hărți pe care este punctat un traseu clar. Câteva cătune din județul Brăila, de care cel mai probabil nimeni nu a auzit vreodată, par să fie ținta. Acolo sunt zeci de familii despre care se știe că nu au avut nicio șansă în lupta cu zăpada, familii cărora de două săptămâni nimeni nu le-a călcat pragul. În plus, alte câteva sute, oameni amărâți, au nevoie de ajutor. Umanitara Albă, așa cum a fost denumită caravana, se pune în mișcare după aproximativ o jumătate de oră."Pur și simplu ne-am gândit să facem o acțiune umanitară, dar din fericire a aluat o amploare chiar foarte mare, într-un timp extrem de scurt. Două - trei zile, atât au durat pregătirile. Pe lângă ajutorul mare dat de sponsori, m-a impresionat cât de mult s-au implicat oamenii, constănțenii, cei care au făcut donații de alimente neperisabile la ieșirea din hipermarketul din Maritimo. Acolo s-au strâns în jur de două tone. Restul au venit din donații ale partenerilor noștri, societăți comerciale constănțene, persoane fizice, chiar", a precizat Rudolf Nistor, secretarul Asociației Black Sea Equilibrium.Acțiunea este organizată la inițiativa acestei asociații, dar în colaborare cu Asociația Off - Road în Dobrogea, la care s-au adăugat și câțiva membri ai Club Alpin Român, sucursala Constanta, și o forță impresionantă de la Zip Escort.Au trecut câteva ore și caravana ajunge în comuna Florica. Primarul de aici ne trimite puțin mai la nord, spre câteva sate cu oameni amărâți, încercați greu de ninsorile din ultima perioadă. Convoiul se oprește la intrare în Colțea. Greul de acum începe. Cele mai bine de cinci tone de alimente (mălai, făină, ulei, orez, fasole, pâine, tot felul de conserve, dar și dulciuri, carne, apă și altele) trebuie împărțite în sacoșe. Intră în scenă, pe lângă membrii celor două asociații și diverși parteneri ai lor, aproape 40 de constănțeni de la Zip Escort, care într-adevăr sunt o adevărată forță.În nici o jumătate de oră primele câteva zeci de pachete sunt făcute și pleacă spre Colțea, acolo unde sunt împărțite din poartă în poartă. Alte mașini de teren merg mai spre nord, spre Ulmu. Situația aici nu este deloc una roz, cel puțin pentru câțiva bătrâni. Viscolul aproape că le-a îngropat gospodăriile. Casa lui tanti Maria abia dacă se mai zărește. Plânge. Are 85 de ani și puterile au lăsat-o de mult. Puțini sunt cei care se mai interesează de ea. Nici măcar băiatul ei nu i-a mai dat o veste de șase ani. Voluntarii încep să înlăture zăpada care a ajuns până la acoperiș (ideea celor de la Off - Road în Dobrogea de a aduce și 200 de lopeți, pe care să le folosească și apoi să le doneze, pare să fie una extrem de bună). Bătrâna primește și alimente. Este o femeie simplă, care mulțumește simplu. Lacrimile din ochii ei la plecarea "salvatorilor" spun totul.Între timp, alți voluntari împart pachete familiilor sărmane din zonă, dar patru autoturisme de teren pleacă spre satul Bumbăcari, cu alimente și lopeți, despre care se spune că este izolat complet de mai bine de două săptămâni. Acolo trăiesc nici 30 de familii, de soarta cărora nu multora pare să le pese. Încercăm drumul care duce spre sat, în speranța că măcar cele două mașini off road care ne însoțeau aici vor reuși să încalece munții de zăpadă. În zadar. Ne-am trezit în față cu un bloc de aproape doi metri de zăpadă. Utilajele de deszăpezire doar până acolo au răzbătut.Oamenii au însă nevoie de ajutor, așadar trebuie găsită o soluție. Un off road-ist își încearcă priceperea pe lângă o fermă, însă este imposibil. Întoarcem și alegem să mergem prin câmp până la oameni. Se duce o adevărată luptă, dar o mașină off road reușește în cele din urmă să treacă. Se fac mai multe drumuri cu pachete. Sătenii, în mare parte bătrâni, sunt deznădăjduiți. De mai bine de două săptămâni se descurcă așa cum pot. Au mai trecut prin ierni grele, dar acum nu mai au puterea să se lupte cu nămeții mari cât casa.Caravana este formată din 26 de mașini, dintre care 12 ale Asociației Off - Road în Dobrogea "Suntem mai mult decât mulțumiți că ne-am atins scopul, acela de a ajunge la oamenii care într-adevăr aveau nevoie de noi. Asta a fost și ideea: să căutăm sate izolate și oameni săraci. Fără ajutorul celor de la Off Road Dobrogea cu siguranță nu am fi ajuns în aceste cătune", a spus Rudolf Nistor.Ceilalți voluntari ajung și în Pribeagu, la fel de încercat. "Nu s-a putut intra. Este un drum comunal, pe care am încercat noi să-l deschidem. Am mers odată cu un buldoexcavator ca să poată ajunge pâinea", explică primarul comunei Florica, Neculai Soceanu. Aici locuiesc 130 de persoane. "Oameni cu suflet și cu bunăvoință", asta crede despre cei 90 de voluntari.Urmează Batogu, Ionești, Lișcoteanca. Aici drumul principal a fost deszăpezit. Troienele de pe o parte și de alta a acestuia sunt însă așa de mari că nici mașinile 4X4 nu s-ar zări de pe un drum secundar. Și zăpada din gospodăriile oamenilor trece de doi metri.În aceste localități se dau ultimele pachete și se primesc ultimele mulțumiri, ultimele zâmbete din cele peste o mie (atâtea câte pachete au fost). Fiecare dintre oamenii lăsați în urmă are povestea lui, însă parcă toate similare. "Poftiți, poftiți, nu vreți și un copil pe care să-l luați la Constanța?", ne spune în glumă o femeie care aștepta caravana la poartă. Are patru copii mici care stau cu nasurile lipite de geam într-o cameră mult prea mică, pe care de abia au cu ce să o încălzească.Este puțin peste ora 20.30 și doar -1, -2 grade Celsius. Ultimele mașini din caravana Umanitara Albă intră în Constanța. Au trecut 16 ore. "Există minuni? Noi am trăit una! Organizatori nebuni, parteneri curajoși, sponsori generoși, o caravană fără sfârșit, oameni neobosiți, pachete în cantități nelimitate, lopeți oferite, dar și folosite …", așa rezumă, simplu, ei, Off - Road în Dobrogea.Sponsorii acțiunii au fost Maritimo Shopping Center, Zip Escort, Dobrogea Grup, Minmetal SA, Hotel Megalos, Forte Systems, Ferma Stoian, Arabesque, Hexi Pharma CO, Transevren.