Uluitor: Proiectul de reabilitare a podului rutier de la Ovidiu a fost „uitat” timp de 10 ani

Din 2011 și până în prezent, proiectul de reabilitare a podului rutier de la Ovidiu a zăcut într-un sertar. Abia după un deceniu Ministerul Transporturilor și-a adus aminte de el și l-a scos la lumină, fiind nevoit să modifice indicatorii tehnico – economici, întrucât gradul de degradare a podului a crescut între timp. În plus, statul va trebui să aloce mai mulți bani pentru această investiție. Lucrările de reabilitare urmează a fi executate din fonduri externe nerambursabile aferente, respectiv din Programul Operațional Infrastructură Mare.Podul rutier a fost construit în perioada 1985-1986. Este situat pe DN 2A și traversează canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari. Are o lungime totală, incluzând și rampele de acces, de 286,25 metri și are șase deschideri. Lățimea podului principal este de 22,40 metri, lățimea viaductelor – 18,60 metri, iar lățimea părții carosabile – 14 metri.Soluțiile de reabilitare din 2011 fuseseră stabilite pe baza unei expertize tehnice realizate în anul 2008, pentru care s-au cheltuit o groază de bani din buzunarul contribuabililor. Cum gradul de degradare a podului s-a accentuat, podul va trebui reexpertizat tehnic. Alți bani, altă distracție! Dar nu-i bai, plătește contribuabilul român!În prezent, în baza normativului indicativ AND 522/2002 „Instrucțiuni tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod”, starea actuală a podului de la Ovidiu se încadrează în clasa IV – „stare tehnică nesatisfăcătoare”. Aceasta înseamnă că elementele sale constructive sunt într-o stare avansată de degradare, fiind necesare lucrări de reabilitate, reparații și înlocuire a unor elemente. În 2008, când a fost efectuată expertiza inițială, podul se încadra în clasa III – „stare tehnică satisfăcătoare”.Situația este, deja, alarmantă. Acesta este și motivul pentru care Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de act normativ ce va permite demararea lucrărilor de reabilitare a podului de la Ovidiu. Sunt prevăzute soluții tehnice complexe pentru „aducerea podului la parametrii normali de exploatare, care să asigure condiții optime de siguranță și confort pentru circulația rutieră și pietonală”. În plus, podul va fi protejat antiseismic.Valoarea totală a investiției se ridică la 32,233 milioane de lei (inclusiv TVA), din care 26,450 milioane de lei pentru lucrările de construcții montaj. Durata investiției este de 12 luni.Să sperăm că, de această dată, proiectul nu va mai fi abandonat și că lucrările de reabilitare vor începe cât mai curând.