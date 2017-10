Ultimul termen pentru depunerea cererilor de rambursare a accizei la motorină, în agricultură

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește potențialilor beneficiari că, până la 31 octombrie 2014 inclusiv, se depun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenței de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul III / 2014.Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.Valoarea se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, respectiv 1,7975/litrul de motorină.Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate în trimestrul respectiv, precum și de documentele prevăzute de Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1229/2013, cu modificările și completările ulterioare.Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli în funcție de sectorul (vegetal, zootehnic și/sau îmbunătățiri funciare) în care își desfășoară activitatea.Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată se va depune și copia cererii unice pe suprafață sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantațiilor viticole având in vedere ca verificarea suprafețelor lucrate de fermieri se va face prin compararea datelor (suprafețele și grupele de culturi).Cantitățile de motorină ce beneficiaază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.În baza prevederilor art. 13 - 17 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.