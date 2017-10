Ultima strigare pentru vacanţa de Paşte! Ce last minute-uri tentante putem găsi acum

Ultima strigare pentru vacanța de Paște! Ce last minute-uri tentante putem găsi acum

Mai sunt doar câteva zile până la Paște, așadar cei care și-au dorit o vacanță în această perioadă și-au făcut, sau cel puțin ar fi trebuit să-și facă de mult planul și, cel mai important, rezervare! Mai există însă destule oferte și pentru „întârziați”, last minute-uri destul de tentante ca preț. De exemplu, pentru perioada 1 - 6 mai, constănțenii care aleg un hotel de patru stele din Albena, Bulgaria, plătesc începând cu 40 de euro de persoană, pe noapte, și beneficiază de servicii ultra all inclusive (24 de ore din 24).Dacă Bulgaria nu este tocmai pe placul tuturor, atunci Portugalia poate reprezenta o variantă. Paștele poate fi petrecut acolo (sejur de șase nopți), cu puțin peste 700 de euro de persoa-nă, la un hotel tot de patru stele. O altă agenție de turism dă ultima strigare și pentru o vacanță de Paște în Istanbul, de cinci zile, cu plecare pe 3 mai, care costă puțin peste 340 de euro de persoană, doar cu mic dejun. În acești bani sunt incluse trans-portul cu avionul București - Istanbul - București, patru nopți de cazare cu mic dejun la hotel de patru stele, transferurile de și la aeroport, un tur de oraș de o jumătate de zi, dar și însoțitor român de grup. Nu uitați însă de taxele de aeroport, de aproximativ 120 de euro, bacșisurile și, bineînțeles, banii de buzunar. Cum doar micul dejun este inclus, cu siguranță cheltuielile totale vor fi destul de mari. Poiana Brașov este o altă variantă pentru constănțenii care nu vor să plece din țară, dar care totuși își permit o vacanță ceva mai piperată. Un pachet de două nopți de cazare, de Paște, costă acum, pe ultima sută de metri, în jur de 55 de euro, de persoană, la hotel de trei stele. Agenții de turism spun însă că lista de last minute-uri, cel puțin pentru destinații ca Bulgaria, Grecia sau Turcia, este destul de generoasă, iar unele se bucură de reduceri destul de generoase, chiar și de 10% din prețul inițial, așadar cei care nu și-au planificat deja vacanța ar trebui să profite.