Uleiul s-a scumpit cu 15%

După ce a compromis în mare măsură campania agricolă din acest an, seceta începe să facă ravagii și în buzunarele constănțenilor, valul scumpirilor făcându-și simțită prezența în tot mai multe sectoare ale industriei alimentare. Astfel, după pâine, a venit acum rândul uleiului să se scumpească. Potrivit informațiilor oferite, pentru „Cuget Liber", de către Vasile Leu, directorul general al „Argus", din cauza producției foarte scăzute de floarea soarelui care a dus la scumpirea materiei prime, în urmă cu aproximativ două săptămâni, societatea a decis majorarea prețurilor la ulei cu 10-15% . „Recolta a fost foarte slabă în acest an, ceea ce a dus automat la scumpirea materie prime. Nici nu avem de unde ne aproviziona pentru a asigura necesarul pentru producția de ulei. Tocmai din acest motiv am decis să importăm ulei brut pentru rafinare", a declarat Vasile Leu. De asemenea, el a mai lăsat să se înțeleagă că aceasta nu ar putea fi singura scumpire din acest an, spre sfârșitul acestei luni urmând a se analiza raportul dintre cheltuielile de producție și venituri. În funcție de concluziile care vor fi trase, prețurile la ulei vor putea suferi o nouă modificare. „Este încă destul de prematur să facem o estimare pentru că încă nu s-a încheiat campania de achiziții a materiei prime. Abia la sfârșitul lunii octombrie, când vom stabili prețul mediu de achiziție a semințelor de floarea soarelui, vom ști cu exactitate dacă vom crește iar prețurile și cu cât", a mai adăugat directorul. Scumpirea materiei prime pentru producerea uleiului a început încă de acum o lună de zile când, potrivit aceluiași director, prețul pentru sămânța de floarea soarelui se majorase cu un procent cuprins între 25-30% față de cele practicate în urmă cu un an.