UE trimite nave de război şi avioane împotriva piraţilor somalezi

UE trimite nave de război și avioane împotriva piraților somalezi

O flotilă de cel puțin șapte nave de război, care va include trei fregate și o navă de aprovizionare, va fi trimisă de Uniunea Europeană în Golful Aden. Operațiunea, care poartă numele de cod EUNAVOR, are drept scop protecția, de atacurile piraților, a navelor care transportă ajutoarele umanitare trimise de Națiunile Unite în Somalia și a navelor comerciale. Acțiunile flotilei vor fi susținute de avioane de recunoaștere. Misiunea va fi comandată de la cartierul general din Northwood, de lângă Londra, și va fi realizată cu contribuția Franței, Germaniei, Greciei, Olandei, Spaniei, Portugaliei, Suediei. Ea va fi susținută și de Norvegia, țară care nu face parte din UE. Decizia europeană a fost luată la solicitarea președintelui Somaliei, Abdullahi Yusuf Ahmed, care le-a cerut somalezilor și comunității internaționale să combată intensificarea actelor de piraterie în apele internaționale. Potrivit Biroului Maritim Internațional, 63 dintre cele 199 de atacuri piraterești înregistrate în primele nouă luni ale anului au avut loc în Golful Aden și pe coasta Somaliei. Pirații somalezi se dovedesc a fi cei mai violenți și mai bine înarmați dintre briganzi. Ei sunt dotați cu arme automate, aruncătoare de grenade, ambarcațiuni de mare viteză pentru abordaj și chiar nave tehnice și comerciale, folosite pentru inducerea în eroare a viitoarelor victime. Mai mult, ei dețin mai multe porturi - bază de-a lungul coastelor Somaliei, unde ascund navele și echipajele capturate. În zona operațională a flotilei de război a UE acționează, deja, o flotilă a NATO, din care fac parte navele: „ITS Durant de la Penne” (Italia), „HS Themistokles” (Grecia), „HMS Cumberland (Marea Britanie), „FGS Karlruhe (Germania), „FGS Rhon” (Germania), „TCG Gokova” (Turcia) și „USS The Sullivans” (SUA). India și Rusia au trimis, de asemenea, nave în zonă. În ciuda desfășurării impresionante de forțe navale și aeriene, pirații somalezi nu sunt dispuși să cedeze controlul asupra rutelor de transport dintre Orientul Îndepărtat și Europa. O demonstrează și atacul de vineri, 7 noiembrie 2008, asupra cargoului de 7.000 tdw „Cec Future”, sub pavilion danez, care a fost capturat la traversarea Golfului Aden, împreună cu cei treisprezece navigatori de la bord. Pirateria reprezintă o afacere extrem de profitabilă. Milioanele de dolari obținute din răscumpărarea navelor și echipajelor sunt utilizate pentru finanțarea războiului civil din Somalia. Bandiții nu se tem de navele de război dintr-un motiv foarte simplu. Acestea au ordin să nu tragă îi ei, ci să-i captureze și să-i aducă în fața justiției. Mai mult, forțele UE trebuie să se supună legislației care interzice pedeapsa cu moartea, tortura sau tratamentul degradant al prizonierilor.