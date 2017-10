În 2008

UE informatizează IMM-urile cu 40 milioane euro

Accesul IMM-urilor la calculatoare și servicii profesionale de internet și comunicații este prioritar, în cadrul axei numărul trei a Programului Operațional Sectorial (POS 2007 - 2013), lansat recent și la Constanța. Axa are un buget de 40 milioane euro, pentru anul 2008, împărțit între cele trei programe mari, respectiv ICT PSP, eContentplus și Safer Internet Plus. În special pentru județul Constanța, cel mai important program este ICT PSP, întrucât se adresează micilor afaceri, care nu au calculatoare sau acces la internet. Pe plan local, Comisia Europeană vrea să realizeze rețele broadband și puncte publice de acces la internet. La nivel național, scopul suprem este implementarea mai multor programe de e-guvernare, e-learning și e-sănătate. Cu alte cuvinte, tehnologizarea majorității instituțiilor publice și transferarea activității pe suport informatic, pentru creșterea eficienței și reducerea birocrației. Finanțările maxime pe care întreprinderile mici și mijlocii le pot contracta, pentru achiziția de calculatoare și racordarea la internet, sunt de 100.000 euro. eContentplus se adresează celor care promovează și comercializează produse digitale și informatice iar Safer Internet Plus este programul de pază a internetului, menit să elimine conținutul ilegal și dăunător pentru copii și adolescenți. Domenii eligibile pentru finanțare - Realizarea de rețele broadband – 1 milion euro - Realizarea și implementarea aplicațiilor de e-guvernare – 5 milioane euro - Programe de e-sănătate – 2 milioane euro - Programe de e-learning – 1,5 milioane euro - Proiecte de comerț, licitații electronice și securitate IT – 500.000 euro