Ucraina deschide liniile de pasageri Constanţa - Istanbul şi Constanţa - Odessa

Ucraina deschide liniile de pasageri Constanța - Istanbul și Constanța - Odessa

Firmele turcești care controlează transportul auto pe ruta Constanța - Istanbul sunt în pericol să își piardă clienții. Amenințarea nu vine din partea concurenței de pe uscat, ci a celei de pe apă. Armatorul „Ukrferry“, din Ucraina, deschide, începând din prima decadă a lunii aprilie 2008, o linie de navigație regulată între porturile Constanța și Istanbul și o alta între Constanța și Odessa. La drum cu „Yuznaya Palmyra” Tentative de acest fel au mai existat, dar au eșuat din cauza cheltuielilor portuare prea mari din România. Din comparațiile făcute pe piața Mării Negre, rezultă că, pentru același tip de navă, staționarea pe timp de 3 zile costă între 6.000 – 7.000 de dolari, în portul Istanbul, 3.000 dolari la Odessa, iar în portul Constanța, 11.000 euro pentru doar 8 ore de staționare - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, Ioan Virgil Drăgan, directorul general al unei companii de agenturare. În urma intervențiilor agentului portuar și ale Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța la Guvernul României și Ministerul Transporturilor, s-a obținut o reducere cu 50% a tarifelor ce vor fi percepute în portul Constanța, pentru aceste linii de navigație, facilitând, astfel, deschiderea lor. Serviciul de linie va fi asigurat de nava de pasageri „Yuznaya Palmyra”. Aceasta a fost construită în 1979, la Szczecin (Polonia). Are lungimea de 127 m, lățimea - 19,4 m, pescajul - 12,36 m și 10.553 tone registru brut. Este dotată cu un motor principal de 4 x 3.087 kWt, care asigură o viteză de croazieră de 18 noduri. Grație stabilizatorului de ruliu, deplasarea e calmă. Nava are 138 cabine, ierarhizate pe diferite categorii de lux, pentru 452 de pasageri, restaurante, baruri, magazine duty-free, săli de joacă pentru copii, cinematograf, săli de muzică, de conferințe. Poate lua la bord 26 de truck-uri de 18 m lungime sau 277 de autoturisme. Echipajul este format din 70 de persoane. „Yuznaya Palmyra” a activat în Marea Baltică, între Suedia și Danemarca. De anul trecut, operează între Odessa și Istanbul. Croazieră cu 221 euro Liniile deschise la Constanța vor avea două oferte: cea de transport pasageri și cea croazieră. Tarifarea lor va fi diferită. Prețul călătoriei pe ruta Constanța - Istanbul și retur, pentru o persoană, urcă, în funcție de confortul oferit, de la 221 euro (pentru camerele cu 4 paturi) și 274 euro (în camere cu 2 paturi, la categoria second economic) până la 1.163 euro (la superlux). În acesta sunt incluse: transportul dus - întors, cazarea timp de 3 nopți la bord, inclusiv pe perioada staționării la Istanbul, 3 mese pe zi și transportul unui număr nelimitat de bagaje. Trebuie menționată și taxa portuară pentru pasageri, de 5 euro, care se achită separat, la îmbarcare. Pentru ruta Constanța - Odessa, prețul călătoriei nu a fost, încă, stabilit. Programul va fi următorul. Nava va pleca duminică noaptea din Odessa. Luni dimineața, va acosta în portul Constanța, de unde va porni la drum în seara aceleași zile, pentru a fi marți dimineața, la Istanbul. În portul turcesc va sta până joi noaptea, când va ridica ancora. Vineri dimineața va fi la Constanța, de unde va pleca, seara, spre Odessa. Acolo, va ajunge sâmbătă dimineață. Apoi, ciclul se reia. În prima fază, biletele de câlătorie vor fi vândute prin trei agenții de turism: una în București și două în Dobrogea. În zilele de 6 și 13 noiembrie 2007, vor fi organizate două croaziere de probă, pentru care trebuie să se asigure minimum 150 de pasageri la bord. Transportul pe mare, până la Istanbul, va fi preferat de mulți români celui pe uscat, datorită prețului atractiv, confortului superior, faptului că se asigură cazarea și hrana la bord, inclusiv pe perioada șederii în Turcia, precum și pentru că au posibilitatea să ia un număr foarte mare de bagaje. În prezent, o călătorie dus-întors între Constanța și Istanbul, cu autobuzul, costă între 100 și 200 lei (în funcție de companie). Prețul cazării la Istanbul diferă de la hotel la hotel. Cel mai redus tarif minimal este de 30 euro pe noapte, la „Star Holday” (două stele), iar cel mai ridicat (tot minimal), 120 euro, la „Yeșil Ev” (special class).Firmele turcești care controlează transportul auto pe ruta Constanța - Istanbul sunt în pericol să își piardă clienții. Amenințarea nu vine din partea concurenței de pe uscat, ci a celei de pe apă. Armatorul „Ukrferry“, din Ucraina, deschide, începând din prima decadă a lunii aprilie 2008, o linie de navigație regulată între porturile Constanța și Istanbul și o alta între Constanța și Odessa. La drum cu „Yuznaya Palmyra” Tentative de acest fel au mai existat, dar au eșuat din cauza cheltuielilor portuare prea mari din România. Din comparațiile făcute pe piața Mării Negre, rezultă că, pentru același tip de navă, staționarea pe timp de 3 zile costă între 6.000 – 7.000 de dolari, în portul Istanbul, 3.000 dolari la Odessa, iar în portul Constanța, 11.000 euro pentru doar 8 ore de staționare - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, Ioan Virgil Drăgan, directorul general al unei companii de agenturare. În urma intervențiilor agentului portuar și ale Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța la Guvernul României și Ministerul Transporturilor, s-a obținut o reducere cu 50% a tarifelor ce vor fi percepute în portul Constanța, pentru aceste linii de navigație, facilitând, astfel, deschiderea lor. Serviciul de linie va fi asigurat de nava de pasageri „Yuznaya Palmyra”. Aceasta a fost construită în 1979, la Szczecin (Polonia). Are lungimea de 127 m, lățimea - 19,4 m, pescajul - 12,36 m și 10.553 tone registru brut. Este dotată cu un motor principal de 4 x 3.087 kWt, care asigură o viteză de croazieră de 18 noduri. Grație stabilizatorului de ruliu, deplasarea e calmă. Nava are 138 cabine, ierarhizate pe diferite categorii de lux, pentru 452 de pasageri, restaurante, baruri, magazine duty-free, săli de joacă pentru copii, cinematograf, săli de muzică, de conferințe. Poate lua la bord 26 de truck-uri de 18 m lungime sau 277 de autoturisme. Echipajul este format din 70 de persoane. „Yuznaya Palmyra” a activat în Marea Baltică, între Suedia și Danemarca. De anul trecut, operează între Odessa și Istanbul. Croazieră cu 221 euro Liniile deschise la Constanța vor avea două oferte: cea de transport pasageri și cea croazieră. Tarifarea lor va fi diferită. Prețul călătoriei pe ruta Constanța - Istanbul și retur, pentru o persoană, urcă, în funcție de confortul oferit, de la 221 euro (pentru camerele cu 4 paturi) și 274 euro (în camere cu 2 paturi, la categoria second economic) până la 1.163 euro (la superlux). În acesta sunt incluse: transportul dus - întors, cazarea timp de 3 nopți la bord, inclusiv pe perioada staționării la Istanbul, 3 mese pe zi și transportul unui număr nelimitat de bagaje. Trebuie menționată și taxa portuară pentru pasageri, de 5 euro, care se achită separat, la îmbarcare. Pentru ruta Constanța - Odessa, prețul călătoriei nu a fost, încă, stabilit. Programul va fi următorul. Nava va pleca duminică noaptea din Odessa. Luni dimineața, va acosta în portul Constanța, de unde va porni la drum în seara aceleași zile, pentru a fi marți dimineața, la Istanbul. În portul turcesc va sta până joi noaptea, când va ridica ancora. Vineri dimineața va fi la Constanța, de unde va pleca, seara, spre Odessa. Acolo, va ajunge sâmbătă dimineață. Apoi, ciclul se reia. În prima fază, biletele de câlătorie vor fi vândute prin trei agenții de turism: una în București și două în Dobrogea. În zilele de 6 și 13 noiembrie 2007, vor fi organizate două croaziere de probă, pentru care trebuie să se asigure minimum 150 de pasageri la bord. Transportul pe mare, până la Istanbul, va fi preferat de mulți români celui pe uscat, datorită prețului atractiv, confortului superior, faptului că se asigură cazarea și hrana la bord, inclusiv pe perioada șederii în Turcia, precum și pentru că au posibilitatea să ia un număr foarte mare de bagaje. În prezent, o călătorie dus-întors între Constanța și Istanbul, cu autobuzul, costă între 100 și 200 lei (în funcție de companie). Prețul cazării la Istanbul diferă de la hotel la hotel. Cel mai redus tarif minimal este de 30 euro pe noapte, la „Star Holday” (două stele), iar cel mai ridicat (tot minimal), 120 euro, la „Yeșil Ev” (special class).